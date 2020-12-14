Панда із Троєщинської барлоги, як там в палатках, евкаліпти дають?
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:15
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:22
Пан Барабашов!Ладно там какой-то работяга считает что недвижимость -это страшные деньги , которые нужно срочно спасать. Но мы то с вами понимаем что 50-100 штук зела и в хрен не впились для эмиграции, это копейки.
На первый взнос какую-то трицатку-сороковку насшкребет с подушки, он же с Днепра а так-то человек трошки зарабатывать стал, пусть пару штук чистыми,но все же.
Чем платить за аренду-будет платить за ипотеку. + меньше шансов что выпидорят в 2027 учитывая что есть прибыльный ФОП, с которого платят налоги и ипотека.
Все он правильно делает, если два года уже протянул- назад дороги нет.
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:29
Віталій Кличко: Від сьогоднішнього ранку ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання
Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок.
Нагадаю, вчора у столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла.
Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади «Укрзалізниці».
Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!
Додано: Пон 26 січ, 2026 06:26
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:39
в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.
думаю таких ЖК не один по Києву
Додано: Пон 26 січ, 2026 10:43
цікаво, а скільки тягнуть електроенергії на себе водопостачальні станції водоканалу? мені здавалось що їх забезпечити резервним живленням не велика проблема.
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:07
Этот вопрос меня капец как мучает) У меня на районе тоже есть котельная, она греет несколько кварталов. Так вот, в ночь последнего обстрела свет был до 8 утра, а отопление рубанули в 4 ночи.
Дале, свет давали по несколько часов... А отопление периодически, прогревая трубы, чтоб они не замёрзли.
И где тут логика? Насосы берут энергии больше, чем район с дуйчикои в каждой квартире?
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:59
дохрена тянут. в мегаваттах
проблема не столько в воде, сколько в канализации. очистные если стоят, то воду отключают
ибо девать ее некуда. а там мощность приличная. и очистные и половина водозабора как раз на левом берегу
водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру
котельные походу тоже больше от воды зависят, чем от света. нет воды — вырубают котельную. даже если есть свет
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14
багато, але не дуже багато в масштабах 4мільйонного міста
газова Мобільна газотурбінна електростанція Siemens SGT-A05
потужність 5 МВт
за очисні не подумав.. але яке там споживання аераторів? більшість фільтрації це поля відстійники яким електрики не треба. чи ви маєте на увазі, що проміщні станції перекачки стоків теж треба живити?
Додано: Пон 26 січ, 2026 13:01
Ее же подключить к какой-то трубе нужно... В месте подключения - должны быть общие с водоканалом кабеля... Уж как Франт зраду не разгоняет - но тут с ним соглашусь - не потянут...
