Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:15

евкаліпти дають

  Investor_K написав:
  Frant написав:В найближчі місяці ціни київських квартир швидко поїдуть вниз.
Тут вже видно, навіть незрячому

Кіт Базіліо?

Панда із Троєщинської барлоги, як там в палатках, евкаліпти дають?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:22

  барабашов написав:Кстати друг-краковский ухылянт тут всё продал чтоб там в ипотеку влезть?


Пан Барабашов!Ладно там какой-то работяга считает что недвижимость -это страшные деньги , которые нужно срочно спасать. Но мы то с вами понимаем что 50-100 штук зела и в хрен не впились для эмиграции, это копейки.
На первый взнос какую-то трицатку-сороковку насшкребет с подушки, он же с Днепра :mrgreen: а так-то человек трошки зарабатывать стал, пусть пару штук чистыми,но все же.
Чем платить за аренду-будет платить за ипотеку. + меньше шансов что выпидорят в 2027 учитывая что есть прибыльный ФОП, с которого платят налоги и ипотека.
Все он правильно делает, если два года уже протянул- назад дороги нет.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 21:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Віталій Кличко: Від сьогоднішнього ранку ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання

Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок.

Нагадаю, вчора у столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла.

Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади «Укрзалізниці».

Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 06:26

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:В найближчі місяці ціни київських квартир швидко поїдуть вниз.
Тут вже видно, навіть незрячому

Кіт Базіліо?

Панда із Троєщинської барлоги, як там в палатках, евкаліпти дають?

Приходьте. Відчуєте і зрозумієте.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:39

  Господар Вельзевула написав:У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?


в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.

думаю таких ЖК не один по Києву
trololo
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:43

  kingkongovets написав: На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"

Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.


цікаво, а скільки тягнуть електроенергії на себе водопостачальні станції водоканалу? мені здавалось що їх забезпечити резервним живленням не велика проблема.
trololo
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  trololo написав:мені здавалось що їх забезпечити резервним живленням не велика проблема.


Этот вопрос меня капец как мучает) У меня на районе тоже есть котельная, она греет несколько кварталов. Так вот, в ночь последнего обстрела свет был до 8 утра, а отопление рубанули в 4 ночи.

Дале, свет давали по несколько часов... А отопление периодически, прогревая трубы, чтоб они не замёрзли.

И где тут логика? Насосы берут энергии больше, чем район с дуйчикои в каждой квартире?
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:59

trololo

дохрена тянут. в мегаваттах

проблема не столько в воде, сколько в канализации. очистные если стоят, то воду отключают
ибо девать ее некуда. а там мощность приличная. и очистные и половина водозабора как раз на левом берегу

водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру

котельные походу тоже больше от воды зависят, чем от света. нет воды — вырубают котельную. даже если есть свет
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:14

  smdtranz написав:водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру


багато, але не дуже багато в масштабах 4мільйонного міста
газова Мобільна газотурбінна електростанція Siemens SGT-A05
потужність 5 МВт

за очисні не подумав.. але яке там споживання аераторів? більшість фільтрації це поля відстійники яким електрики не треба. чи ви маєте на увазі, що проміщні станції перекачки стоків теж треба живити?
trololo
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 13:01

  trololo написав:
  smdtranz написав:водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру


багато, але не дуже багато в масштабах 4мільйонного міста
газова Мобільна газотурбінна електростанція Siemens SGT-A05
потужність 5 МВт

Ее же подключить к какой-то трубе нужно... В месте подключения - должны быть общие с водоканалом кабеля... Уж как Франт зраду не разгоняет - но тут с ним соглашусь - не потянут...
