RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12700127011270212703
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 13:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

про Алчевську аварію 20 років тому від очевидця та учасника подій + порівняння тієї ситуації з нинішньою в Києві

https://www.facebook.com/share/1DVNSjcz ... tid=wwXIfr
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12145
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:20

Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.


Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  Господар Вельзевула написав:У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?


в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.

думаю таких ЖК не один по Києву
Такі звісно є, але вода все одно зникала через те, що зникала у всій системі, скважин окремих у ЖК немає, насоси тут не допоможуть. Проте ніби ще не було критично довгих відключень
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  kingkongovets написав: На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"

Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.


цікаво, а скільки тягнуть електроенергії на себе водопостачальні станції водоканалу? мені здавалось що їх забезпечити резервним живленням не велика проблема.
Забезпечували, але їх теж обстрілювали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37275
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:22

  trololo написав:
  Господар Вельзевула написав:У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?


в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.

думаю таких ЖК не один по Києву

А утримання такого генчика як виливається? Як реагують ті, під чиїми воно вікнами? Копоть їм не затягує?
Всі притомні (свіжі) ЖК цим питанням займаються, але в різний спосіб. Я все ж поки що (поки не було блекаутів по 2+ доби) за інвертор/батареї + 10-20 кВт резервний генчик судного дня.
Терпіти по 12+ годин звук і вихлоп під вікнами не хотів би
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17716
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:26

  Hotab написав:
  trololo написав:
  Господар Вельзевула написав:У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?


в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.

думаю таких ЖК не один по Києву

А утримання такого генчика як виливається? Як реагують ті, під чиїми воно вікнами? Копоть їм не затягує?
Всі притомні (свіжі) ЖК цим питанням займаються, але в різний спосіб. Я все ж поки що (поки не було блекаутів по 2+ доби) за інвертор/батареї + 10-20 кВт резервний генчик судного дня.
Терпіти по 12+ годин звук і вихлоп під вікнами не хотів би


витрати включають в платіжки. дим і звук напрягають, але відсутність тепла і води напрягає більше..
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2715 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:47

  kingkongovets написав:про Алчевську аварію 20 років тому від очевидця та учасника подій + порівняння тієї ситуації з нинішньою в Києві

https://www.facebook.com/share/1DVNSjcz ... tid=wwXIfr

Написано цікаво, не відірвешся
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5954
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:53

trololo

витрати включають в платіжки.


За грудень чимало вийшло донарахування?
(Очевидно січень буде значно більше)
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17716
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 12700127011270212703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17479011
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6868663
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88607
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15463)
26.01.2026 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.