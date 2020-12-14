RSS
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 19:42

  _hunter написав:
  trololo написав:
  smdtranz написав:водоканал по открытой инфе потребляет в год где-то 200 тысяч мегаватт-часов
это порядка 25 мегаватт мощности на всю инфраструктуру


багато, але не дуже багато в масштабах 4мільйонного міста
газова Мобільна газотурбінна електростанція Siemens SGT-A05
потужність 5 МВт

Ее же подключить к какой-то трубе нужно... В месте подключения - должны быть общие с водоканалом кабеля... Уж как Франт зраду не разгоняет - но тут с ним соглашусь - не потянут...

Яку зраду???
Я констатую, що українська Ыліта не варта ломаного гроша, тому що повністю корумпована і абсолютно ду.рна, в більшості своїй. Лінива І вельми жадібна до грошей. Вся верхівка, нардепи, міністри і тд і тп. На жаль, я не бачу жодних змін за 35 років.
При такому управлінні, керманичі-дерибаничі і путінські генерали - повинні стерти цю державу в нуль.
До речі, СРСРівського запасу міцності вже немає, тому події швидко розгортатимуться. В інтервалі декілька років. Я дав би два, три, не більше.

Тому я категорично не рекомендую купляти нерухомість в Києві.
Як казав один покровитель корупції з хриплим голосом, "Не на часі!"

https://youtube.com/watch?v=zL8erctYDYs ... XtzUBS72WW
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 20:18

  Frant написав:При такому управлінні, керманичі-дерибаничі і путінські генерали - повинні стерти цю державу в нуль.


Основні статті КК України за подібні заклики:
Стаття 109 (ч. 3): Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.
Стаття 110 (ч. 1): Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, а також публічні заклики до таких дій.
Стаття 442 (ч. 2): Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду.


І забанити цього недолугого довічно
