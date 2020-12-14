на Троєщині?
І хто оплатить цю розкіш?
Той кому треба
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:08
ІнвесторК
Той кому треба
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Похоже что нисколько
«Опалювальний сезон завершено»
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:44
TUR
Почитал ссылку.
Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее.
Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли.
А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор.
Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких.
А это концепция не квартир вообще.
Додано: Пон 26 січ, 2026 23:17
декомунізація висотної забудови
тут ще недавно поливали фекаліями малоетажну забудову, а тепер мурашники: "не та концепція".
Декомунізувати - так декомунізувати, а що поробиш.
Додано: Пон 26 січ, 2026 23:29
Доречі, любителям всього гігантського при совку: будували ТЕЦ, магістралі, ціна людського життя = нуль, все централізовано
Магістралі зношені на 60–80%
Централізована система - одна точка відмови
Ремонт це розкопати піврайону
Втрати тепла - 20-40% ще до будинку
Додано: Вів 27 січ, 2026 06:40
Головна помилка населення анархічної території - політичний вибір 2019.
Некомпетентність, корумпованість, непотизм, нездатність думати на три кроки вперед, принципова непідготовка до війни від зе-комвнди, його міндичей, баканових і татарових.
Цей вибір зробив самостійний нароТ, повіривши дешевому популісту, який за 7 років не виконав жодної своєї обіцянки.
Зараз вже зробити нічого не можна, час і ресурси пройопані наслідниками грушевського, махна, скоропадського, вінниченки і інших "видатних і талановитих стратегів"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 27 січ, 2026 06:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 27 січ, 2026 06:44
Про никчемных казнокрадів
Минуточку, сколькл лет прошло с тех пор???
35 лет!!
Тридцять п'ять!
Что было сделано при керманычах-дерибанычах, кроме деиндустриализации, депопуляции и застройки Киева 25-этажными параллелепипедами????
Тридцать пять лет, из которых при власти семь лет хрипатое недоразумение, которое имеет огромную власть и огромную фракцию ВР?????
Додано: Вів 27 січ, 2026 06:47
Вывод.
Самостийная власть никогда и нигде не делает никаких выводов.
Что подготовка к войне с сильным противником, что подготовка инфраструктуры к ракетным обстрелам.
Главное - побольше плитки в метро переложить и стеклянных мостов настроить.
А чего нароТ ропщет, чем недоволен?
Власть дала ж 1000 грн каждому желающему???
За что проголосовали, то и получили.
зеленский, баканов и миндич, где ракеты Фламинго, обещанные в конце 2025 по 5-7 шт ежедневно???
