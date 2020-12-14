RSS
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 22:08

ІнвесторК

ІнвесторК


на Троєщині?

І хто оплатить цю розкіш?


Той кому треба
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17717
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 22:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Скільки потрібно мегаватних генераторів і залізничних ешелонів з соляркою, щоб нормалізувати ситуацію з теплом і електроенергією зараз на Троєщині?

Похоже что нисколько :(
«Опалювальний сезон завершено»
https://lb.ua/kyiv/2026/01/26/718819_opalyuvalniy_sezon_zaversheno.html
Зараз шоста ТЕЦ точно не подає теплоносія. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела теплопостачання. Для Троєщини альтернативи перепідключити немає. Нам не кажуть, що саме сталося, але відомо, що це сталося після останнього обстрілу — у ніч на суботу.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 22:44

TUR

TUR
Почитал ссылку.
Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее.
Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли.
А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор.
Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких.
А это концепция не квартир вообще.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 23:29

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:про Алчевську аварію 20 років тому від очевидця та учасника подій + порівняння тієї ситуації з нинішньою в Києві

https://www.facebook.com/share/1DVNSjcz ... tid=wwXIfr

Написано цікаво, не відірвешся

Доречі, любителям всього гігантського при совку: будували ТЕЦ, магістралі, ціна людського життя = нуль, все централізовано
Магістралі зношені на 60–80%
Централізована система - одна точка відмови
Ремонт це розкопати піврайону
Втрати тепла - 20-40% ще до будинку
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:01

  Бетон написав:
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:про Алчевську аварію 20 років тому від очевидця та учасника подій + порівняння тієї ситуації з нинішньою в Києві

https://www.facebook.com/share/1DVNSjcz ... tid=wwXIfr

Написано цікаво, не відірвешся

Доречі, любителям всього гігантського при совку: будували ТЕЦ, магістралі, ціна людського життя = нуль, все централізовано
Магістралі зношені на 60–80%
Централізована система - одна точка відмови
Ремонт це розкопати піврайону
Втрати тепла - 20-40% ще до будинку

Минуточку!
За 35 (тридцять п'ять) років,
чому ж крепкіє бесхозяйствєнніки не зробили децентралізацію?????
За 12 років війни не змогли створити і масштабувати власні ракети??.

Щось заважає?
Казнокрадство, корупція, непотизм, неграмотність чиновників???

Я не вижу положительных изменений за 35 лет, на этой территории, в плане качества управления. Наоборот!
Вопиющее невежество и коррупция - вот фундамент нынешней системы самостийного управления хуторянской державы
Востаннє редагувалось Frant в Вів 27 січ, 2026 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23309
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:09

  Господар Вельзевула написав:TUR
Почитал ссылку.
Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее.
Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли.
А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор.
Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких.
А это концепция не квартир вообще.

Головна помилка населення анархічної території - політичний вибір 2019.
Некомпетентність, корумпованість, непотизм, нездатність думати на три кроки вперед, принципова непідготовка до війни від зе-комвнди, його міндичей, баканових і татарових.

Цей вибір зробив самостійний нароТ, повіривши дешевому популісту, який за 7 років не виконав жодної своєї обіцянки.


Зараз вже зробити нічого не можна, час і ресурси пройопані наслідниками грушевського, махна, скоропадського, вінниченки і інших "видатних і талановитих стратегів"

https://youtube.com/watch?v=zL8erctYDYs ... XtzUBS72WW
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23309
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 10:13

А где рылы новобудныки, со своими недостроями??
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23309
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
