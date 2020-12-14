на Троєщині?
І хто оплатить цю розкіш?
Той кому треба
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:08
ІнвесторК
Той кому треба
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Похоже что нисколько
«Опалювальний сезон завершено»
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:44
TUR
Почитал ссылку.
Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее.
Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли.
А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор.
Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких.
А это концепция не квартир вообще.
Додано: Пон 26 січ, 2026 23:29
Доречі, любителям всього гігантського при совку: будували ТЕЦ, магістралі, ціна людського життя = нуль, все централізовано
Магістралі зношені на 60–80%
Централізована система - одна точка відмови
Ремонт це розкопати піврайону
Втрати тепла - 20-40% ще до будинку
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:13
А где рылы новобудныки, со своими недостроями??
Где перекладка плитки в метро, рытьё новых клумб, постройка новых стеклянных мостов???
Надо продолжать дерибан, покуда есть возможность!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 27 січ, 2026 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:08
Професор про доступну іпотеку 3%
Додано: Вів 27 січ, 2026 12:25
В цьому році, Фейслес, в цьому! В кінці року, 100%. Не всі можуть дозволити жити з генераторів і харчуватись з ресторанів.
Думаю, що на Троєщині - вже через пару тижнів побачите забиті дошками вікна.
До речі, ви в Україні живете? Чи в Швейцарії, чи в Новій Зеландії?
Додано: Вів 27 січ, 2026 13:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Город умирает не от взрывов.
Город умирает, когда его обслуживание дороже, чем жизнь в нём
Киев- не Алчевск. Сотни тысяч домов, тысячи километров магистралей это десятки лет реконструкции.
К тому же разрушена генерация.
Ну подырынчите вы генераторами пол года, год. Что дальше?
Апокалипсис не наступит. Город медленно будет пустеть
Додано: Вів 27 січ, 2026 14:25
Ви що???
А бетонні паралелепіпеди - вже не продаються, немає попиту???
Пора будувати нові невеликі електростанції,на околицях міста. Замість недобудів???
Додано: Вів 27 січ, 2026 15:19
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей
