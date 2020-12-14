|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:57
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Бетон як ви бачите в подальшому вирішення цієї проблеми ?
Ставити котельну біля кожного будинку ?
Термінов десь будувати нові будинки з генераторами і бомбосховищами а стару панель зносити ?
Інший варіант
задача уже не решается на чисто техническом уровне
вы вообще потужну чушь написали про терминову перебудову\знесення старої панелі
cколько миллинонов метров советского жилья в Киеве? 50 млн где-то
Ну их и строили 40 лет
Как вы терминово снесете советсие районы и построите на их месте на трехэтажные бараки что вам по вкусу? 1 млн кв м в год средние темпы были
тут решения в совсем другой алоскости
остановка войны даже на самых неприятных условиях
открытие кордонов
смена власти, парадигмы развития, люстрация
снижение роли национальной бюрократии и олигархии, как не справившихся с вызовами ставшими перед Украной
возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику
ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией
никакой каличный ЕС уже не вытянет эти разрушения
Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:08
Хомякоид написав:
Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи"
Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ?
В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ?
Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое.
вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:42
trololo написав:
офісникам та айтішнікам
рівняти айтішників до офісників, це як Республіку із Трьома Багатирями
1
4
Додано: Сер 28 січ, 2026 18:10
flyman написав: trololo написав:
офісникам та айтішнікам
рівняти айтішників до офісників, це як Республіку із Трьома Багатирями
Що ще за богатирі?
