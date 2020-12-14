RSS
Сер 28 січ, 2026 14:57

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Бетон як ви бачите в подальшому вирішення цієї проблеми ?
Ставити котельну біля кожного будинку ?
Термінов десь будувати нові будинки з генераторами і бомбосховищами а стару панель зносити ?
Інший варіант


задача уже не решается на чисто техническом уровне
вы вообще потужну чушь написали про терминову перебудову\знесення старої панелі
:)
cколько миллинонов метров советского жилья в Киеве? 50 млн где-то
Ну их и строили 40 лет
Как вы терминово снесете советсие районы и построите на их месте на трехэтажные бараки что вам по вкусу? 1 млн кв м в год средние темпы были

тут решения в совсем другой алоскости
остановка войны даже на самых неприятных условиях
открытие кордонов
смена власти, парадигмы развития, люстрация
снижение роли национальной бюрократии и олигархии, как не справившихся с вызовами ставшими перед Украной
возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику
ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией
никакой каличный ЕС уже не вытянет эти разрушения


Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
1
Сер 28 січ, 2026 15:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.


Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи"
Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ?
В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ?
Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое.
вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах
Сер 28 січ, 2026 15:42

Республіку із Трьома Багатирями

  trololo написав:офісникам та айтішнікам

рівняти айтішників до офісників, це як Республіку із Трьома Багатирями
1
4
Сер 28 січ, 2026 18:10

  flyman написав:
  trololo написав:офісникам та айтішнікам

рівняти айтішників до офісників, це як Республіку із Трьома Багатирями

Що ще за богатирі?
Сер 28 січ, 2026 18:26

https://kiev.tram.news/ukr/news/city-news/a1257365-samotnja-smert-u-tsentri-kijeva-zhinka-shcho-perezhila-holokost-zamerzla-u-vlasnij-kvartiri.html

"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .

Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц.
Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.

Нужно пережить холода и весной крепко думать, ситуация реально стала ХУЖЕ чем все предыдущие годы.
Сер 28 січ, 2026 18:30

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Бетон як ви бачите в подальшому вирішення цієї проблеми ?
Ставити котельну біля кожного будинку ?
Термінов десь будувати нові будинки з генераторами і бомбосховищами а стару панель зносити ?
Інший варіант


задача уже не решается на чисто техническом уровне
вы вообще потужну чушь написали про терминову перебудову\знесення старої панелі
:)
cколько миллинонов метров советского жилья в Киеве? 50 млн где-то
Ну их и строили 40 лет
Как вы терминово снесете советсие районы и построите на их месте на трехэтажные бараки что вам по вкусу? 1 млн кв м в год средние темпы были

тут решения в совсем другой алоскости
остановка войны даже на самых неприятных условиях
открытие кордонов
смена власти, парадигмы развития, люстрация
снижение роли национальной бюрократии и олигархии, как не справившихся с вызовами ставшими перед Украной
возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику
ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией
никакой каличный ЕС уже не вытянет эти разрушения


Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.

Вы обсуждаете серии домов, темпы утепления, котельные.
Проблема не в панельках и не в кирпиче, а в централизованной архитектуре города,которая уязвима и не масштабируется под условия войны.
В таких условиях вопрос уже не технический, а социально-экономический и демографический.
сколько людей город способен удержать до смены модели развития.
4
2
2
Сер 28 січ, 2026 19:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику
ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией

глупыш, посмотри объем торговли с США и не смеши людей)))
1
1
Сер 28 січ, 2026 19:03

  Investor_K написав:Що ще за богатирі?

три панды на трое
1
1
Сер 28 січ, 2026 19:05

Господар Вельзевула

а новость кто-то читал?

«За інформацією КМДА, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця».

ну каждый день умирают люди, ей под сотню лет было. и шо теперь?
1
Сер 28 січ, 2026 19:08

Модерация присутствует на форуме???

  smdtranz написав:Господар Вельзевула

а новость кто-то читал?

«За інформацією КМДА, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця».

ну каждый день умирают люди, ей под сотню лет было. и шо теперь?

так тут главное набросить побольше зрады на вентилятор
а вообще настойчиво рекомендую закончить тупой оффтоп!
1
1
