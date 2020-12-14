Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хомякоид написав:Бетон як ви бачите в подальшому вирішення цієї проблеми ? Ставити котельну біля кожного будинку ? Термінов десь будувати нові будинки з генераторами і бомбосховищами а стару панель зносити ? Інший варіант
задача уже не решается на чисто техническом уровне вы вообще потужну чушь написали про терминову перебудову\знесення старої панелі
cколько миллинонов метров советского жилья в Киеве? 50 млн где-то Ну их и строили 40 лет Как вы терминово снесете советсие районы и построите на их месте на трехэтажные бараки что вам по вкусу? 1 млн кв м в год средние темпы были
тут решения в совсем другой алоскости остановка войны даже на самых неприятных условиях открытие кордонов смена власти, парадигмы развития, люстрация снижение роли национальной бюрократии и олигархии, как не справившихся с вызовами ставшими перед Украной возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией никакой каличный ЕС уже не вытянет эти разрушения
Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи. Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии. Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
Хомякоид написав:Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи. Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии. Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи" Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ? В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ? Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое. вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах
"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .
Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц. Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.
Нужно пережить холода и весной крепко думать, ситуация реально стала ХУЖЕ чем все предыдущие годы.
Вы обсуждаете серии домов, темпы утепления, котельные. Проблема не в панельках и не в кирпиче, а в централизованной архитектуре города,которая уязвима и не масштабируется под условия войны. В таких условиях вопрос уже не технический, а социально-экономический и демографический. сколько людей город способен удержать до смены модели развития.
"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .
Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц. Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.
Нужно пережить холода и весной крепко думать, ситуация реально стала ХУЖЕ чем все предыдущие годы.
людина вже вмерла , шо думать ? , влада про це не думала, їй пі.уй