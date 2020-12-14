Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .
Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц. Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.
Хомякоид написав:Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи. Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии. Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи" Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ? В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ? Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое. вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах
Будинки треба утеплювати. Панельки втрачають температуру практично за лічені години. Будинкам треба автономне опалення. Чи можливо це зробити в панельках в підвалах або на дахах, для мене це питання. Будинкам треба автономне електропостачання. Для ліфтів. аварійного освітлення, автономного опалення. Будинкам треба бомбосховища. Якщо це все можливо зробити і буде дешевше ніж будувати новий будинок з нуля де це все можна проектувати, враховуючи також зношеність будинку, то да, тоді мабуть можна такі панельки модернізувати. Але це виглядає нереалістично.
Для старого фонду все крім тепломодернізації і незначного розширення мережі бомбосховищ нереалістично. Ну ще бачив на дахах хрущиків київського соцміста великі сонячні панелі. Ефектно , але чи ефективно ?