Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:49

  Господар Вельзевула написав:https://kiev.tram.news/ukr/news/city-news/a1257365-samotnja-smert-u-tsentri-kijeva-zhinka-shcho-perezhila-holokost-zamerzla-u-vlasnij-kvartiri.html

"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .

Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц.
Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.

Це тупо пздц ... тільки інший ...

Жінку не вбили нацисти, так добили рашисти

А ти блюзнірствуєш ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:13

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.


Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи"
Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ?
В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ?
Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое.
вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах


Будинки треба утеплювати. Панельки втрачають температуру практично за лічені години.
Будинкам треба автономне опалення. Чи можливо це зробити в панельках в підвалах або на дахах, для мене це питання.
Будинкам треба автономне електропостачання. Для ліфтів. аварійного освітлення, автономного опалення.
Будинкам треба бомбосховища.
Якщо це все можливо зробити і буде дешевше ніж будувати новий будинок з нуля де це все можна проектувати, враховуючи також зношеність будинку, то да, тоді мабуть можна такі панельки модернізувати. Але це виглядає нереалістично.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Але це виглядає нереалістично.


Для старого фонду все крім тепломодернізації і незначного розширення мережі бомбосховищ нереалістично. Ну ще бачив на дахах хрущиків київського соцміста великі сонячні панелі. Ефектно , але чи ефективно ?
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:55

Три - це дієслово.

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  trololo написав:офісникам та айтішнікам

рівняти айтішників до офісників, це як Республіку із Трьома Багатирями

Що ще за богатирі?


https://mind.ua/openmind/20232713-saga-pro-tri-bogatiri-yak-nezaversheni-zhk-zalishayutsya-nedobudovami
flyman
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 23:06

  Бетон написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.

и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60?
Ничего не поделаешь.
Раскидаю на отп, пумб. На счету у меня несколько млн. Опасно это всё
т.е. валютные риски покупатель переложил на тебя?
та ну нах ....)))

Нужно сказать спасибо, что хоть так купили. В прошлый раз на падении курса я в плюсе был баксов на 600

ну видишь, я ещё и в плюсе. сегодня купил синий по 43.2. это + 300 баксов.
смелее нужно быть, не бздеть
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 28 січ, 2026 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 23:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар, смотри. я сейчас покупаю за 65 к однуху с торгом 3куе с перспективой роста
а ты весной будешь опять жаловаться, что всё плохо
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 23:53

  Бетон написав:Господар, смотри. я сейчас покупаю за 65 к однуху с торгом 3куе с перспективой роста
а ты весной будешь опять жаловаться, что всё плохо


Ну кто на что учился.
Мне пороблено, пойми- стоит мне что-то взять, оно тут же валится вниз.
А ту что покупаешь- отопление печное? Сортир во дворе уже выкопали от застройщика или после создания ОСББ жильцы сами выкопают?
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 00:11

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Господар, смотри. я сейчас покупаю за 65 к однуху с торгом 3куе с перспективой роста
а ты весной будешь опять жаловаться, что всё плохо


Ну кто на что учился.
Мне пороблено, пойми- стоит мне что-то взять, оно тут же валится вниз.
А ту что покупаешь- отопление печное? Сортир во дворе уже выкопали от застройщика или после создания ОСББ жильцы сами выкопают?

А шо только на Трое в районе вечной мерзлоты есть или были однухи под ремонт по 62куе?
И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.
ЕсличЁ - учился в "сотке" и вообще это мой любимый район.
Но сейчас там сети думаю крайне перегружены.
Правда кстати, что башни Кагановского регулярно вырубают даже вне этого ж*** графика 9-3,5-7-2(летит там что то постоянно, то ТП дымит,то ещё что то), а там даже отопление от ЭЭ(кроме пентхауса самого Кагановского)???
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 00:28

  барабашов написав:И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.


"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер :mrgreen: )
Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз.
Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью.
Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю.
Маршалл на генераторе выживает.
Свет рубят всем им нещадно.
Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке.
В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.
Господар Вельзевула
