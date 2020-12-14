RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 08:05

Frant
Коли нема можливість бігати чи багато ходити, я і так сам ходив по поверхам. До 100 в день в 2 сети.
Тому відсутність ліфта (в блекаут) мене не турбувала. Але зараз знов «тепла ванна»: аккуми на ліфт, нема більше в вечірніх щоденних доповідях годинника «70 поверхів вгору». Повидло суцільне
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 08:08

  Frant написав:
  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.


"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер :mrgreen: )
Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз.
Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью.
Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю.
Маршалл на генераторе выживает.
Свет рубят всем им нещадно.
Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке.
В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.

Господар В., дякую за цікаву, актуальну і важливу для розуміння інформацію!
Приблизно така ж картина і в Києві, з ЖК для багатих.
Але вони тут не світять свої здобутки і пройопи.


Жалко що віденський бігунець пропав.
Було б цікаво послухати що з його преоестю.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:https://kiev.tram.news/ukr/news/city-news/a1257365-samotnja-smert-u-tsentri-kijeva-zhinka-shcho-perezhila-holokost-zamerzla-u-vlasnij-kvartiri.html

"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .

Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц.
Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.

Нужно пережить холода и весной крепко думать, ситуация реально стала ХУЖЕ чем все предыдущие годы.
Вже спростували, це фейк
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:40

  Hotab написав:Frant
Коли нема можливість бігати чи багато ходити, я і так сам ходив по поверхам. До 100 в день в 2 сети.
Тому відсутність ліфта (в блекаут) мене не турбувала. Але зараз знов «тепла ванна»: аккуми на ліфт, нема більше в вечірніх щоденних доповідях годинника «70 поверхів вгору». Повидло суцільне

У мене 1 (один) знайомий пішки 1 (один) раз піднявся на 25-й поверх. І сказав, що іншим разом, краще його зразу розстріляють, ніж так мучитись :roll:

Знову ж, я маю уявлення про організм людини, і його енергетичні витрати, і фізичні здатності.
25-й поверх - це реально докуя для пересічного.
Можливо, для альпіністів, інколи норм. Але не 2-3 рази щоденно.
Тому казки від 3-х багатирів - вони звучать фальшиво)))) :mrgreen:
Frant
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:02

В провинции пшенично-олийной державы, со специалистами уровня - єлектрик, сварщик, строитель, слесарь, с опытом работы и пониманием своего ремесла - полная Ж. Отсутствуют начисто. Может, все уехали на киевские стройки, к пану Бетону????
Разве что на ЗП 35000-40000 грн в мес.
Сколько ж надо платить инженеру?
От 40 0000 грн???
И где взять их, этих отпрысков ленинского социализма???
Пшенично-олийна держава не парилась их подготовкой.
Все видосики снимала, про ракеты Фламинго :mrgreen:

Так Ы переможемо???
Или - псевдоэлита таки уедет в петлюровском вагончике? :mrgreen:
Frant
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я в четверг 8 раз поднимался на 10 этаж за вещами.
Сейчас без машины, каршеринг юзаю. Прохожу 1.5 км за 15 минут, в зависимости, где стоит авто. Год назад мне казалось ужасом жизнь без авто.
Привыкнешь ко всему. Спать на Бетоне привыкнешь.
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:07

Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:22

Bolt

поставить генератор и воду с охлаждения его отправлять тоже в сеть. шах и мат
получаем ту самую мини-тэц
smdtranz
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:34

  smdtranz написав:Bolt

поставить генератор и воду с охлаждения его отправлять тоже в сеть. шах и мат
получаем ту самую мини-тэц

1) навряд чи зможете розсіяною енергією гріти воду. Вода, поки дійде до споживача через труби, буде холодною. Потрібний теплообмінник. І скільки тієї енергії буде, нагріти воду для однієї клятої 5-поверхівки?
2) можна на кожен дах поставити сонячні панелі, а стіни утеплити мінватою чи пінопластом. Правда, за чий рахунок? :mrgreen:
3) все це треба було робити раніше.
Особливість керманичів-дерибаничів - нездатність думати наперед на 1-2 кроки.
Frant
