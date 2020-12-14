Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Вы это предлагаете людям, которые на потом году войны собирают донаты на миномёт? Патрона не сделали
Чому не зробили - здогадуєтесь? Підказую: тому що вся верхівка пшенично-олійної клептократичної держави має кіношне уявлення про реальність. Де ви бачили, щоб примітивні людішки, ці клоуни, актьоришки і їх слуги могли зробити міномет чи міни до нього? Відосиків успішних - вони назнімають і покажуть своєму лохторату . Для конструювання і виготовлення мінометів і мін - потрібні інженери, фізики, хіміки і математики. Звісно, потрібна боротьба з корупціонерами і саботажниками всіх рівнів. З цим повний, абсолютний швах.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 лют, 2026 10:48, всього редагувалось 1 раз.