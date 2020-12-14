RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:20

  Frant написав:
  Господар Вельзевула написав:https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/energokriza-zminila-rinok-orendi-zhitla-u-kievi.htm

Вот и первая статистика.
Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.

Квартиранты пачками, тисячами тікають з Києва. І не лише квартиранти, всі, хто можуть

вас изнасиловал риєлтор и ви влезли в кредит в 2007/8 ???
почему вечно такой злой?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:36

На момент в Киеве -16. Ночью -22.
Как люди сидят в домах без отопления не представляю.
Думаю будут подснежники (замерзшие)
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:43

  Бетон написав:Вы это предлагаете людям, которые на потом году войны собирают донаты на миномёт? Патрона не сделали

Чому не зробили - здогадуєтесь?
Підказую: тому що вся верхівка пшенично-олійної клептократичної держави має кіношне уявлення про реальність. :mrgreen:
Де ви бачили, щоб примітивні людішки, ці клоуни, актьоришки і їх слуги могли зробити міномет чи міни до нього?
Відосиків успішних - вони назнімають і покажуть своєму лохторату :mrgreen: .
Для конструювання і виготовлення мінометів і мін - потрібні інженери, фізики, хіміки і математики. Звісно, потрібна боротьба з корупціонерами і саботажниками всіх рівнів. З цим повний, абсолютний швах. :evil:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 лют, 2026 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:47

  Хомякоид написав:На момент в Киеве -16. Ночью -22.
Как люди сидят в домах без отопления не представляю.

Нормально сидять.
Ніхто не протестує проти малоосвічених дівок-торговок на посадах міністрів енергетики і нікчемного клоуна на найвищій посаді.
Значить, ситуація норм, муТрому нароТу це подобається.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

приснился сон что покупаю инвестквартиру на Арсенальной
до этого всякие боснии снились
быть бобру
