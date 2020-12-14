Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хомякоид написав:Бетон як ви бачите в подальшому вирішення цієї проблеми ? Ставити котельну біля кожного будинку ? Термінов десь будувати нові будинки з генераторами і бомбосховищами а стару панель зносити ? Інший варіант
задача уже не решается на чисто техническом уровне вы вообще потужну чушь написали про терминову перебудову\знесення старої панелі
cколько миллинонов метров советского жилья в Киеве? 50 млн где-то Ну их и строили 40 лет Как вы терминово снесете советсие районы и построите на их месте на трехэтажные бараки что вам по вкусу? 1 млн кв м в год средние темпы были
тут решения в совсем другой алоскости остановка войны даже на самых неприятных условиях открытие кордонов смена власти, парадигмы развития, люстрация снижение роли национальной бюрократии и олигархии, как не справившихся с вызовами ставшими перед Украной возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией никакой каличный ЕС уже не вытянет эти разрушения
Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи. Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии. Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
В США теплогенерация в каждом отдельном доме/здании. Паровое отопление более экономически эффективное нежели водное. В большинстве многквартирных домов стоят для обогрева бойлеры/котлы. Я знал человека, который поставлял такого рода в США бойлеры украинского производства. Поэтому я не вижу проблемы, кроме финансовой, постепенного отказа от ЦО. Плюс парового оторления также в том, что в случае чего воду не надо сливать.
Хомякоид написав:Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи. Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии. Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи" Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ? В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ? Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое. вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах
Будинки треба утеплювати. Панельки втрачають температуру практично за лічені години. Будинкам треба автономне опалення. Чи можливо це зробити в панельках в підвалах або на дахах, для мене це питання. Будинкам треба автономне електропостачання. Для ліфтів. аварійного освітлення, автономного опалення. Будинкам треба бомбосховища. Якщо це все можливо зробити і буде дешевше ніж будувати новий будинок з нуля де це все можна проектувати, враховуючи також зношеність будинку, то да, тоді мабуть можна такі панельки модернізувати. Але це виглядає нереалістично.
Как два пальца. Не надо изобретать велосипед. Боксер ездил в США и даже не удосужился посмотреть что убирает снег в НЙ. Так и это можно подсмотреть. Есть бойлеры, которые могут поместиться в обычном дворовом теплопункте. Да, есть огромные. Но есть и очень небольшие. Например, один чувак по работе был на выставке, где видел финский бойлер, который вполне можно впихнуть в 15-20 метровую комнату так, чтобы там было достаточно места для всех труб и сопутствующего оборудования. Чего не знаю, так это такой вещи - для работы американского бойлера нужен либо ойл (типа мазута) или газ всокого давления. В США газ, который используется для плит называют кукинг газ и его давление не считается достаточным для отопления. Давление газа в украинских сетях я не знаю. В общем, было-бы желание и деньги, а технически это вполне реализуемо. Но учитывая, что у знакомых в Киеве в доме на несколько сот квартир не смогли решить вопрос с запиткой насоса теплопункта (до него тепло подается, но без насоса оно не идет в дом), то это не решаемо.
Frant написав:Ты совсем тугой? Мозги из бетона? За всё надо благодарить зе-, его ермаков и "слуг'. Их электорат, те, кто в 2019 проголосовал за "вайнынебудет" За Чонгар, Мариуполь, Запорожскую атомную станцию, за ракеты "Нептун" и "Фламинго", за плодородные южные черноземы. За юзика, баканова и ермака. За девок-торговок на должностях министров энергетики и приятную зиму 2025/2026.
Підкажіть як правильно оформити продаж квартири по безготівці? Потрібна біла гривня на рахунку для податкової та фінмоніторингу. В банку не приймуть гроші у покупця без договору купівлі-продажу, якщо спочатку переписати квартиру і чекати переказу є ризик залишитись без грошей і без квартири. Чи треба укладати попередній договір, чекати гроші і відчужувати квартиру вже за основним?
Sandor написав:Підкажіть як правильно оформити продаж квартири по безготівці? Потрібна біла гривня на рахунку для податкової та фінмоніторингу. В банку не приймуть гроші у покупця без договору купівлі-продажу, якщо спочатку переписати квартиру і чекати переказу є ризик залишитись без грошей і без квартири. Чи треба укладати попередній договір, чекати гроші і відчужувати квартиру вже за основним?
Йдете до нотаріуса і підписуєте основний договір купівлі-продажу. У договорі прописується, що право власності переходить після зарахування коштів на депозит нотаріуса. Покупець перераховує гроші не вам, а на депозитний рахунок нотаріуса. Це: біла гривня, повністю прозоро для податкової і фінмоніторингу. Нотаріус реєструє перехід права власності на покупця. Після реєстрації нотаріус перераховує гроші вам на ваш рахунок.
Попередній договір не вирішує вашу проблему з оплатою. Його сенс — лише зафіксувати наміри сторін і завдаток.
Коли продаєш по є оселя, пишеш заяву, що кошти отримані і передаєш нотаріусу
Вопрос еще и в том, что и у покупателя должна быть белая гривня, что проблематично в связи с непризнанием многолетних накоплений в валюте в кубышке... Разве что покупка в кредит, выдают ли которые сейчас банки и на каких условиях?