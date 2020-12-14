так я і не лох щоб паритись з ремонтами за 7% річних та ще й вчорнуVadim_ написав:пане, ви коли робили ремонт? потім побалакаемо с теоретиком. м ля
а ті, хто робить це системно і професійно ржуть над такими прибутками
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:41
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
справедливість - це термін з лексікону політиків-популістів та вічних терпіл, вона не має ніякого відношення ані до юріспруденціі, ані до судочинства
як дитя мале
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:50
ну максимум 3 года. в украинских реалиях это что-то фантастическое.
теневой рынок труда куда проще прикрыть, зафиксировав факт работы человека. или разницы между фактической и официальной зарплатами. тем не менее, он существует. и никому не уперлось ходить по ресторанам и спрашивать, что вы тут делаете.
а здесь неприкосновенность жилья все таки.
то есть как обычно — большие конторы и инвесторы будут платить налоги и сейчас их платят, сдавая через фоп 3 группы. а бабкам с одной квартирой это не надо
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Адресний перелік будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ:
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
особисто я бачу, що технічно це зробити нема ніяких проблем при наявністі законодавчої бази
а значить це колись буде зроблено і судячи з усього раніше ніж багато хто гадав
до речі не бачу тут нічого аморального, податки треба платити
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:07
Я не здаю нічого в Україні.
Для загону треба бути хоча б близько на рівні інтелектуально з тими, кого збираються загонити
Різниця між акцизним контролем на кордоні, де все легко контролюється і мільйонами договорів всередині країни? Ніхто нікого не загонить. Все буде так, як будуть диктувати арендодавці і ніяких планів ніхто перебудовувати не буде.
Буде так:
Або арендодавцям вигідно і комфортно, або всі потуги влади підуть у сміття
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
тебе не зрозумієш - то здаєш, то не здаєш, то робиш ремонти на продаж, то скавчиш що цей бізнес вмер
щодо «інтелекта лендлордів» - краще не сміши ото, переважна більшість з них - дебіли без власних думок і загнати їх в стойло, попередньо добре налякавши - як два пальця об асфальт,
зи: бетон, контрабасисти алкоголем мали на порядки міцніші яйця ніж нинішні ссикливі лендлорди, які однаково бояться і тцк і переплисти тису, вони теж заспокоювали один одного що нарід, звикший до імпортного алкоголю вже ніколи не повернеться до власних виробникіа - але ж ніхєра вони не вгадали і справи тут далеко не в контролі на кордоні, не верзи ділетантської маячні - як я вже казав при бажання спалити чорного лендлорда - це просто пара дрібниць і бажаючих стучати і давати покази буде більш ніж достатньо, повір)
