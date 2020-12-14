RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:пане, ви коли робили ремонт? потім побалакаемо с теоретиком. м ля
так я і не лох щоб паритись з ремонтами за 7% річних та ще й вчорну

а ті, хто робить це системно і професійно ржуть над такими прибутками
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:41

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
тому що ринок реально гігантський і лендлордів дуже легко хлопнути, а їм є що втрачати

зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко, знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема

только через суд а он справедливій самий иногда
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

справедливість - це термін з лексікону політиків-популістів та вічних терпіл, вона не має ніякого відношення ані до юріспруденціі, ані до судочинства

як дитя мале
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:50

  kingkongovets написав:зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко, знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема

ну максимум 3 года. в украинских реалиях это что-то фантастическое.
теневой рынок труда куда проще прикрыть, зафиксировав факт работы человека. или разницы между фактической и официальной зарплатами. тем не менее, он существует. и никому не уперлось ходить по ресторанам и спрашивать, что вы тут делаете.
а здесь неприкосновенность жилья все таки.

то есть как обычно — большие конторы и инвесторы будут платить налоги и сейчас их платят, сдавая через фоп 3 группы. а бабкам с одной квартирой это не надо
smdtranz
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Адресний перелік будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:
  kingkongovets написав:зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко, знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема

ну максимум 3 года. в украинских реалиях это что-то фантастическое.
теневой рынок труда куда проще прикрыть, зафиксировав факт работы человека. или разницы между фактической и официальной зарплатами. тем не менее, он существует. и никому не уперлось ходить по ресторанам и спрашивать, что вы тут делаете.
а здесь неприкосновенность жилья все таки.

то есть как обычно — большие конторы и инвесторы будут платить налоги и сейчас их платят, сдавая через фоп 3 группы. а бабкам с одной квартирой это не надо
особисто я бачу, що технічно це зробити нема ніяких проблем при наявністі законодавчої бази

а значить це колись буде зроблено і судячи з усього раніше ніж багато хто гадав

до речі не бачу тут нічого аморального, податки треба платити
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 18:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко

за надцять ні, а за три рочки можуть
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 18:07

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло


тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти

я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось

те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»

Я не здаю нічого в Україні.

Для загону треба бути хоча б близько на рівні інтелектуально з тими, кого збираються загонити

Різниця між акцизним контролем на кордоні, де все легко контролюється і мільйонами договорів всередині країни? Ніхто нікого не загонить. Все буде так, як будуть диктувати арендодавці і ніяких планів ніхто перебудовувати не буде.
Буде так:
Або арендодавцям вигідно і комфортно, або всі потуги влади підуть у сміття
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Я не здаю нічого в Україні.

Для загону треба бути хоча б близько на рівні інтелектуально з тими, кого збираються загонити

Різниця між акцизним контролем на кордоні, де все легко контролюється і мільйонами договорів всередині країни? Ніхто нікого не загонить. Все буде так, як будуть диктувати арендодавці і ніяких планів ніхто перебудовувати не буде.
Буде так:
Або арендодавцям вигідно і комфортно, або всі потуги влади підуть у сміття

тебе не зрозумієш - то здаєш, то не здаєш, то робиш ремонти на продаж, то скавчиш що цей бізнес вмер

щодо «інтелекта лендлордів» - краще не сміши ото, переважна більшість з них - дебіли без власних думок і загнати їх в стойло, попередньо добре налякавши - як два пальця об асфальт,

зи: бетон, контрабасисти алкоголем мали на порядки міцніші яйця ніж нинішні ссикливі лендлорди, які однаково бояться і тцк і переплисти тису, вони теж заспокоювали один одного що нарід, звикший до імпортного алкоголю вже ніколи не повернеться до власних виробникіа - але ж ніхєра вони не вгадали і справи тут далеко не в контролі на кордоні, не верзи ділетантської маячні - як я вже казав при бажання спалити чорного лендлорда - це просто пара дрібниць і бажаючих стучати і давати покази буде більш ніж достатньо, повір)
kingkongovets
