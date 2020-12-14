|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:07
Frant написав:
Почём будет электричество весной, интересно?
Пол-евро/кВт или дороже?
докладываю проффесору: когда Я запускаю генератор 1кВт мне обходится примерно в 25грн, 20грн текущие расходы на бенз + 5грн обслуживание+аммортизация
завязывай с графинчиком и с флудом тоже...
-
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:18
kingkongovets написав:
я ще раз хочу підкреслити, що найбільшу виразку перспектива оподаткування оренди нерухомості чомусь викликає у професійних борцунів з корупцією з диванів та перманентних та ущемлених лузерів та невдах
просто запамʼятайте цю їх реакцію
Конечно мы, прид,,урки, все запомним, наш непревзойденный гуру! Мы помним Ваши учения, найвеличніший, найталановитійший Кінгконговець!
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:25
Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
.
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.
По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:30
Ну не переживайте за найвеличнішого “kingkongovets”.
Не далі як 4 чи 6 місяців тому він раптом - ніхто за язика не тягнув - саме на цій гілці оприлюднив несподівано свій авторитетний висновок про те, що нерухомість Туреччини раптом перетворилася в повний абсолютний нуль.
Не так сталося, як гадалося…
Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:34
Прохожий написав: Frant написав:
Почём будет электричество весной, интересно?
Пол-евро/кВт или дороже?
докладываю проффесору: когда Я запускаю генератор 1кВт мне обходится примерно в 25грн, 20грн текущие расходы на бенз + 5грн обслуживание+аммортизация
завязывай с графинчиком и с флудом тоже...
Ну так это и есть пол-евро за кВт/ч
И так выходит при оптимальной постоянной нагрузке, а не при запитывании освещения с телеком например.
Да и что такое генератор на 1Квт? В дом обычно берут 3.5-5 и выше мощностью, и лучше дизель чтоб пожара не было. И молотить 18/24 или даже 20/24, как сейчас отрубают электрику, он не расчитан, даже в АТБ генераторы Магирус выключают после 6 часов работы на перерыв.
Сколько кстати от таких Квт/ч по соляре стоит то? ТО думаю плюс % 5-7 будет после 100-200 моточасов.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 22:35
Damien написав: Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
.
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.
По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:52
Faceless написав: Damien написав: Faceless написав:
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Абсурд, Вы не понимаете как это работает.
По доходам физлица - я могу как физлицо доход получить сейчас, а отчитаться о нем в 2027году.
По "уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки" - даже комментировать не хочется, настолько это нелепо. Объективная реальность - "нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
Так в этом и "прикол": одному-двум ФОПам (условно) налоги задним числом начислить можно - и то в суде отбиваются на "раз-два". А тут - счет на тысячи (сотни тысяч). И из "доказательств" у фискалов только "история" - на которую сходу объяснение "ну да, пытался найти арендатора. Но вы же знаете что сейчас в стране происходит - не нашел (".
А "во всех странах" выходит - больше благодаря контролю расходов, чем толпам "тайных покупателей"...
Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:58
kingkongovets написав:ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди
точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати
нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»
а тут раптом і запонопроєкт Шуляк
а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі
Вибачте, уточнюю, шо законопроект Шуляк не раптом, він вже на шпальтах десь з півроку і ще - вона вже не голова Слуги Народу вже пару місяців як. Інфо про цей законопроект мусовалась активно у листопаді-грудні. Буде, не буде найближчим часом-хз. Податки платити треба. Потрібні нормальні умови, в смі багато було інфо про польський варіант . на протязі 25-го бачив декілька статей з цього приводу.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
