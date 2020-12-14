RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12725127261272712728
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:25

Vadim_


сделана с большим запасом , а в основном наєкономлено/напроектировано , что все потребители никогда одновременно не включат всё.


Воно так і повинно проектуватись . Не під війну і блекаути, а на звичайне життя, коли хтось гріє бойлер вранці, хтось ввечері, а хтось взагалі економний по нічному тарифу.
А чому у нас витримує.. та хз чому.. може повиїхали частково . У мене на поверсі 3 таких квартири.. це ті що далеко і надовго. А є такі знайомі, що саме через гіпотетичні блекаути зарані поїхали до батьків, за кордон чи ще куди, у кого є можливість. До весни.


На базе приёма анаболических стероидов кое что усыхает


Барабашов, Ти на якій кількості напрацював цю статистику? Не подумай , я не сперечаюсь зі спеціалістом по усохшим і розквітлим, чорним і різним, тобі видніше. Ти перевіряв.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17791
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:44

  trololo написав:
  Hotab написав:Сьогодні в обід дали на годину .
Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.


природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.


Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?
Кто ещё у тебя виноват?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 09:52

  Бетон написав:
  trololo написав:
  Hotab написав:Сьогодні в обід дали на годину .
Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.


природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.


Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?
Кто ещё у тебя виноват?

именно,если все ломануться снимать депо или покупать бакс , сами понимаете что будет? так и со светом
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4638
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:28

  Бетон написав:
  trololo написав:
  Hotab написав:Сьогодні в обід дали на годину .
Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.


природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.


Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?
Кто ещё у тебя виноват?


в том числе и люди, а кто ж. кто-то подумал над уменьшением потребления, особенно над тем, чтоб не нагружать подстанцию одновременно всем? конечно же нет. потому они получают свет по 2 часа в день. а потом вообще без света останутся. и получат по башке учебником физики.
ессно эта безликая масса, так называемые простые люди, никогда не возьмет ответственность за что-либо на себя. их задача — только мычать и критиковать энергетиков :mrgreen:
особенно ржачно, когда в каком-то телеграм канале два поста подряд, в первом пишут про попадание ракет по тэц и подстанциям, а в следующем про графики отключений.
и под графиками всегда куями кроют власть за то, что света нет.
и задают вопрос «а как нам сидеть без света?! У НАС МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!!!1»
я хз где тут логика и здравый смысл. почитав всякие чаты, задумываешься неволей о том, чтоб купить отсюда билет в один конец и выкинуть паспорт.
да вот только в любой стране примерно такая же картина :mrgreen:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 807
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12725127261272712728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17520137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6877608
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 90329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.