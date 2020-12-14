Додано: Вів 10 лют, 2026 18:26

Бетон абсолютно прав

Стирать в реке, тем более при минус 15 на берегу речечьки - нереально

Готовить жрать на костре или буржуйке во дворе 12-16ти этажки, где все плюхи полностью на ЭЭ - нереально и малоосуществимо для людей, которые ходят на работу 5-6дн/8-9ч/365дней в году и со своих доходов и трат поделились с госбюджетом более чем наполовину(имея в будущем пенсию чуть более чем длина полового члена мыша), как раз на саркофаги как в Чернобыле по всем подстанциям.

Ну и связь с миром сейчас идёт не как при Сталине через громковорители в парадных коммуналок, а через интернет, и значит надо за эти два часа зарядить гаджеты, банки к роутеру(кому с оптикой повезло), акки ноутов, бесперебойники компов и телеков(с доступом в нет), лампы на 18650 и прочих батарейках...

Мыться тоже приходится не в июньской тёплой реке, а водой с бойлера, где на входе холодная вода(и это ещё повезло) с темп.1-3грд.

Вопрос отопления и подтопления(если вдруг присутствуют какое то ЦО или крышная котельная вообще есть, без автономных насосов, которыми хвастался Прохожий в своих прелестях на ЛУ) при недостаточной температуре носителя вообще не рассматривается(ну точнее тепло тоже подаётся 3 часа в сутки, а батареи остывают за два)

Там линия в 10квт на каждую трёшку нужна и по такой же батарее/станции за 10куе каждому.