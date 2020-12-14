RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12726127271272812729
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон абсолютно прав
Стирать в реке, тем более при минус 15 на берегу речечьки - нереально
Готовить жрать на костре или буржуйке во дворе 12-16ти этажки, где все плюхи полностью на ЭЭ - нереально и малоосуществимо для людей, которые ходят на работу 5-6дн/8-9ч/365дней в году и со своих доходов и трат поделились с госбюджетом более чем наполовину(имея в будущем пенсию чуть более чем длина полового члена мыша), как раз на саркофаги как в Чернобыле по всем подстанциям.
Ну и связь с миром сейчас идёт не как при Сталине через громковорители в парадных коммуналок, а через интернет, и значит надо за эти два часа зарядить гаджеты, банки к роутеру(кому с оптикой повезло), акки ноутов, бесперебойники компов и телеков(с доступом в нет), лампы на 18650 и прочих батарейках...
Мыться тоже приходится не в июньской тёплой реке, а водой с бойлера, где на входе холодная вода(и это ещё повезло) с темп.1-3грд.
Вопрос отопления и подтопления(если вдруг присутствуют какое то ЦО или крышная котельная вообще есть, без автономных насосов, которыми хвастался Прохожий в своих прелестях на ЛУ) при недостаточной температуре носителя вообще не рассматривается(ну точнее тепло тоже подаётся 3 часа в сутки, а батареи остывают за два)
Там линия в 10квт на каждую трёшку нужна и по такой же батарее/станции за 10куе каждому.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5656
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:35

  airmax78 написав:
  smdtranz написав:The_Rebel

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным

рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду. И удивительно, конечно, что Украина, находясь на дальней периферии и мировой экономики и мировой политики оказалась таким себе трендсеттером в 2019м году. Здобули.

Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно. И теперь выезжаем на шее у последних технарей каким-то чудом все еще сохранившихся в стране ТРЦ и "офисов".
airmax78
 
Повідомлень: 43014
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5357 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:40

  барабашов написав:банки к роутеру(кому с оптикой повезло
у нас провайдер врубает халявный wifi на весь период блэкаута, на случай вдруг у кого то роутер не запитан. Ловит не везде но есть точка где сила сигнала стабильно высокая.
  airmax78 написав:Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно
я тоже критик нашей системы образования, но её причина - коррупция. Образование и медицина это больше распил денег, чем работа на результат.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 лют, 2026 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31525
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:41

  airmax78 написав:
  smdtranz написав:The_Rebel

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным

рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.

Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.

В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 01.06.19
Подякував: 126 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:44

  The_Rebel написав:Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 лют, 2026 18:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31525
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:48

  барабашов написав:Бетон абсолютно прав
Стирать в реке, тем более при минус 15 на берегу речечьки - нереально
Готовить жрать на костре или буржуйке во дворе 12-16ти этажки, где все плюхи полностью на ЭЭ - нереально и малоосуществимо для людей, которые ходят на работу 5-6дн/8-9ч/365дней в году и со своих доходов и трат поделились с госбюджетом более чем наполовину(имея в будущем пенсию чуть более чем длина полового члена мыша), как раз на саркофаги как в Чернобыле по всем подстанциям.
Ну и связь с миром сейчас идёт не как при Сталине через громковорители в парадных коммуналок, а через интернет, и значит надо за эти два часа зарядить гаджеты, банки к роутеру(кому с оптикой повезло), акки ноутов, бесперебойники компов и телеков(с доступом в нет), лампы на 18650 и прочих батарейках...
Мыться тоже приходится не в июньской тёплой реке, а водой с бойлера, где на входе холодная вода(и это ещё повезло) с темп.1-3грд.
Вопрос отопления и подтопления(если вдруг присутствуют какое то ЦО или крышная котельная вообще есть, без автономных насосов, которыми хвастался Прохожий в своих прелестях на ЛУ) при недостаточной температуре носителя вообще не рассматривается(ну точнее тепло тоже подаётся 3 часа в сутки, а батареи остывают за два)
Там линия в 10квт на каждую трёшку нужна и по такой же батарее/станции за 10куе каждому.

Не ображайтеся, але в мене питання реальне і конкретне:
«Хто саме Вам пропонував/радив Вам жити по-іншому»? На чиї дешеві плюшки/фаршмаки ви купилися? Чому так легко і дешево продавалися?
Без образ. Я серйозно…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 лют, 2026 18:59, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11793
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4165 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:57

  Wirująświatła написав:
  The_Rebel написав:Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.

Так, я ж вказав, що демократія більше підходить там де є однорідність населення. Наприклад, для Європи в другій половині 20-го століття (ще до значної міграції арабського/африканського населення) у нас затягнутий перехідний період. Або олігархократія, або жлобократія, якось так.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 01.06.19
Подякував: 126 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:02

  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:
  smdtranz написав:The_Rebel

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным

рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.

Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.

В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.

Саме так. І де зараз в світі залишилась більш-менш однорідна за культурою та освітою ком'юніті? Хіба що у Швейцарії. І там пряма демократія +/- працює як повинна працювати. Але те що в Україні відбулось - це саме результат деградації. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
airmax78
 
Повідомлень: 43014
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5357 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12726127271272812729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17521008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6877821
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 90382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5267)
10.02.2026 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.