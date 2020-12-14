Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон абсолютно прав Стирать в реке, тем более при минус 15 на берегу речечьки - нереально Готовить жрать на костре или буржуйке во дворе 12-16ти этажки, где все плюхи полностью на ЭЭ - нереально и малоосуществимо для людей, которые ходят на работу 5-6дн/8-9ч/365дней в году и со своих доходов и трат поделились с госбюджетом более чем наполовину(имея в будущем пенсию чуть более чем длина полового члена мыша), как раз на саркофаги как в Чернобыле по всем подстанциям. Ну и связь с миром сейчас идёт не как при Сталине через громковорители в парадных коммуналок, а через интернет, и значит надо за эти два часа зарядить гаджеты, банки к роутеру(кому с оптикой повезло), акки ноутов, бесперебойники компов и телеков(с доступом в нет), лампы на 18650 и прочих батарейках... Мыться тоже приходится не в июньской тёплой реке, а водой с бойлера, где на входе холодная вода(и это ещё повезло) с темп.1-3грд. Вопрос отопления и подтопления(если вдруг присутствуют какое то ЦО или крышная котельная вообще есть, без автономных насосов, которыми хвастался Прохожий в своих прелестях на ЛУ) при недостаточной температуре носителя вообще не рассматривается(ну точнее тепло тоже подаётся 3 часа в сутки, а батареи остывают за два) Там линия в 10квт на каждую трёшку нужна и по такой же батарее/станции за 10куе каждому.
так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным
рассчитывать приходится только на себя
Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду. И удивительно, конечно, что Украина, находясь на дальней периферии и мировой экономики и мировой политики оказалась таким себе трендсеттером в 2019м году. Здобули.
Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно. И теперь выезжаем на шее у последних технарей каким-то чудом все еще сохранившихся в стране ТРЦ и "офисов".
В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.
The_Rebel написав:Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 лют, 2026 18:50, всього редагувалось 2 разів.
Не ображайтеся, але в мене питання реальне і конкретне: «Хто саме Вам пропонував/радив Вам жити по-іншому»? На чиї дешеві плюшки/фаршмаки ви купилися? Чому так легко і дешево продавалися? Без образ. Я серйозно…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 лют, 2026 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Так, я ж вказав, що демократія більше підходить там де є однорідність населення. Наприклад, для Європи в другій половині 20-го століття (ще до значної міграції арабського/африканського населення) у нас затягнутий перехідний період. Або олігархократія, або жлобократія, якось так.
Саме так. І де зараз в світі залишилась більш-менш однорідна за культурою та освітою ком'юніті? Хіба що у Швейцарії. І там пряма демократія +/- працює як повинна працювати. Але те що в Україні відбулось - це саме результат деградації. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
airmax78 написав:. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
с языка сняли. Такую однородность как в Украине нужно ещё поискать. Процесс нацменьшин - микроскопический, процент богатых людей тоже невысок. Но и совсем нищих как в афгане не много. Кроме как деградация ничем объяснить то что происходит невозможно. Образование - середина между цивилизацией и пещерами.
У НТ взяло участь 393 вчителі математики. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх завдань сертифікаційної роб оти – 86. Мінімальна кількість балів необхідна для подолання порогу (допуску до наступного етапу сертифікації) становила 52 балів
Учасники 2025 року: Загалом зареєструвалося 2499 вчителів по всіх предметах, з них 1717 пройшли перший етап (НТ). Для математики — 393 зареєстрованих (з них 168 пройшли, тобто ≈42.7%). Структура тесту для математики: Тест містив 70 завдань (згідно з опублікованими матеріалами УЦОЯО). Максимальний бал — 86, поріг для проходження до наступного етапу — 52 бали. Завдання охоплюють не тільки математику, а й методику викладання (наприклад, завдання 31–70 стосуються методики).
57% учителей не набрала порога в 52 балла. занавес.
Бетон написав:Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания. В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности: помыться, приготовить еду, зарядить связь, обеспечить минимум быта.
я с тобой поспорю.
в конце 50х когда строили хрущ моих родителей в подвале была котельная на угле (перед домом стояла кирпичная труба). Воду грели газовые колонки. Что принесла цивилизация? центральное отопление? верх маразма гнать тепло через весь город, прорывы, потери и т.д. Колонки посрезал облгаз сразу всем. В подогреве воды перешли на э.э.
Некоторые новострои высотки полностью на э.э. От отопления до кух.плиты. То есть сложили все яйца в одну корзину. И когда эту корзину разрушили наступил "режим выживания".
сценарий для хруща моих родителей был бы такой, отопление - уголь. Гор.вода - газ. колонка, холодильник, ноутбук, освещение - аккумуляторы. Стиралка либо в момент подачи э.э. либо ближайшая прачечная. То есть по сути для того хруща катастрофы нет, если обеспечить пенсионеров станциями и их зарядку. Катастрофа для советских панелек у которых нет денег на генератор для лифта и свою котельную.
в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 лют, 2026 20:16, всього редагувалось 2 разів.