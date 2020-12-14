RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 13:18

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:Ви,і інші , як теоретики у цьому питанні не розумієте проблему .
Девушка сама отключает не хуже Зубра а шо дальше,как заряджать аккумулятори?
Ви за два місяці схоже теж практиком не стали
Зубр як відключає так і включає назад. Стрибки не перманентні

навіть Ви не зрозуміли :( , Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит
Vadim_
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 14:14

Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:15

  Frant написав:
  Investor_K написав:Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?

Я впевнений, що все це - до дорожаю!
Найбільший попит буде там, де немає опалення і газу, в тих квартирах.
Наступної зими, даражай буде такий, що мама не горюй!


Все буде Україна. Ми переможемо
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:11

  Investor_K написав:
  Frant написав:Наскільки мені відомо, Лівий берег сидить в основному без опалення.

У тебе невірна інфо., зраднику.

Старий пі...с, ти переплутав мене з презЕдентом і його "слугами" та дівками-торговками-міністерками.
Там зрадників - кожен другий. Можливо, навіть 2 з 3.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 22 лют, 2026 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:11

Франте. Не плигай в сторону. Де миєшся?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:14

  Investor_K написав:У мене на лівому березі не одна квартира. Свої термометри можеш засунути собі і поміряти що хочеш.

Я рекомендував би засунути їх в одне місце галушенкам, грінчукам, єрмакам ', свіриденкам та іншим "шпеціалістам" з розкрадання державних коштів
Frant
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:17

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Друзі, як ви вважаєте -дешевше буде чи дорожче?

І де місцеві хвахівці - знатоки законів Ома та Ньютона? Старий коротким прямим запитанням завалив усіх ?

Може, копають вигрібну яму на Троєщині, щоб старому під..су було куди сходити по нужді, без водопроводу і опалення?

Пан Франт ты перепутал Мапуту и Трою :mrgreen:
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:19

Барабашов, ти вважаєш, що війна закінчилась, і вигрібні ями на Троєщині вже не потрібні?
Через 10 місяців, вони ще згодяться, ой як згодяться!
Я рекомендував би рити їх з запасом, ще на 1-1,5 роки війни.
Ну і для гостей міста, типа пана Барабашова, окремі великі нужники))))
Frant
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:52

Frant


Старий пі...с, т


Досвідчений 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тут шо взагалі адекватів, яких цікавить тема гілки і є щось сказати по темі не залишилось?

одні емігранти, гастарбайтери, закордонні бігунці від призову, некияни, йобнуті борцуни з корупцією з диванів, просто неадеквати з психічними розстройствами

постійний флуд, оффтоп, совкодрочерство та російські наративи, якісь тупорилі срачі

модерація, агов!

ви до чого найпопулярнішу колись гілку довели?

мабуть час з цього дурдому тікати
kingkongovets
