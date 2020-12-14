|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 26 лют, 2026 06:00
pesikot написав:
Діслексія у тебе ... )
Це ж ти, казав - будуть забиті вікна, якщо обрати Порошенко
Порошенко не обрали, забиті вікна є ...
То ж, провокатор є ти і ним був завжди
Тому, стули свою пельку
Ти не зїжай з питання.
Який інтерес в тебе на цій гілці
Ти не написав ні одного поста про аренду або продажу нерухомості.
Ти гидотний звичайний порохобот який продається не задорого.
Не багато тобі з шоколадного торта перепадає. Не можеш навіть кавалірку купити як Флай.
1
Додано: Чет 26 лют, 2026 06:38
pesikot написав: Hotab написав: Бетон написав:
На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё
Круто
Хоча я не те щоб дуже хочу розібратись, але цікаво.. Як воно так виходить? Була повна ж***, добивали енергетику. Тут пройшло якихось пару тижнів - і житловий майже не виключать, і електротранспорт запускають.
Мабуть, мер виконує свою роботу ...
Але деяким це дуже не до вподоби ... хоча і визнають, що електрика є
Який нафіг мер?
Звичайні дядьки-електрики, на морозі гайки крутять! Вдень і вночі, без вихідних.
Тому електроенергія є.
Які ж ви жалюгідні, разом з триколісною мавпою на велосипеді! Шапку ломаєте перед будь-якою владою. Воно й зрозуміло, чому при таких бызнєсмєнах і чиновниках, результати 35-річного існування держави - настільки мізерні і нікчемні. Таке існування - це не розвиток, а пройопи УРСРівських ресурсів і територій. Ви навіть цього не розумієте. Модель російського дерибанного мислення, стремління розтягти державу на маєтки, вкрасти і вивести гроші за кордон - доб'є цю територію.
