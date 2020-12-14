RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:14

Ккц, ти в курсі, яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?
Frant
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 20:16

  Frant написав:яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?

Тисяч 70 мінімум?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 21:12

  Кочевник написав:
  Frant написав:яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?

Тисяч 70 мінімум?

Які ще є думки?
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 08:57

Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
kingkongovets
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.

И купить нечего.
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:49

  Бетон написав:Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.

И купить нечего.

А якщо майстрів бусікнуть і в терміни не вкладешся?)
Hotab
Frant
Перша думка на ваше питання була 35 тисяч.
Та вирішив спочатку загуглити - виявляється ще менше:

За даними Work.ua, медіана зарплат становить 32 500 грн.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У нас сегодня +20. Первая муха уже полетела.
Скоро в Киеве тоже потеплеет.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:У нас сегодня +20. Первая муха уже полетела.
Скоро в Киеве тоже потеплеет.
Та в Києві теж плюсова вдень, та й вночі мінімальний морозець. Питання опалення вже тиждень як некритичне
Faceless
