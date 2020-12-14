|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:01
от були б тут нормальні ділові люди, створили би консорціум, найняли б і взяли в долю Бетона, викупили б десь неподалік Києва півсела з брошених хат, побудували б там нормальні тауни під оренду по типу американських заміських аппартментів, з власною генерацією на якихось пелетах окрім газу з нормальною високою трубою, сонячні панелі з аккумами, шоп світло завжди було, здавати задорого і був би надійний пенсійний фонд для кожного
ну то таке, в рамках наукової фантастики
kingkongovets
Повідомлень: 12198
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:20
Hotab написав: Бетон написав:
Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.
И купить нечего.
А якщо майстрів бусікнуть і в терміни не вкладешся?)
В корінь дивитесь.
Але моя армія старих 60+ та скалічених, понівечених на війні не підведе
Бетон
Повідомлень: 6054
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:36
kingkongovets
я конечно не эксперт в недвижимости, но как условный «деловой человек» могу сказать, что
звучит довольно рискованно
после войны своя генерация будет не преимуществом, а недостатком из-за обслуживания ее (а это дорого и заморочено, особенно на пеллетах)
плохое быстро забывается. в цене снова будут квартиры около метрА. с центральными коммуникациями
а до конца войны есть другие риски
та и ликвидность так себе.
может, тогда проще скинуться на многоэтажку?
ps мне тут подали идею дома в Пуще. для себя, с курсом на хотя бы частичную автономность. место хорошее, город близко. звучит прикольно, но опять же, до конца войны влазить в стройку не хочу.
smdtranz
Повідомлень: 836
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 143 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:54
smdtranz написав:kingkongovets
я конечно не эксперт в недвижимости, но как условный «деловой человек» могу сказать, что
звучит довольно рискованно
после войны своя генерация будет не преимуществом, а недостатком из-за обслуживания ее (а это дорого и заморочено, особенно на пеллетах)
плохое быстро забывается. в цене снова будут квартиры около метрА. с центральными коммуникациями
а до конца войны есть другие риски
та и ликвидность так себе.
может, тогда проще скинуться на многоэтажку?
ps мне тут подали идею дома в Пуще. для себя, с курсом на хотя бы частичную автономность. место хорошее, город близко. звучит прикольно, но опять же, до конца войны влазить в стройку не хочу.
незалежна генерація і взагалі можливість автономіі буде фішкою ще дуже довго, повірте
це вже в генах
kingkongovets
Повідомлень: 12198
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
Відповісти
на тему
