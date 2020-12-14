RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:23

  Frant написав:Цікаво - американці і ізраїльтяни на другий день війни стали крушити елітний район Тегерану, де живуть чиновники і бізнесмени.

Питаннячко, чому московити 4 роки не чіпають райони компактного проживання быд ло-Ыліти навколо Києва?
Чи не тому, що там кожен другий - зрадник, з російським паспортом під вишиванкою?


"Удары по Тегерану сейчас — по некоторым данным, возможно, под ударом и элитный район Таджриш.

Район Таджриш — это северная часть Тегерана, он считается одним из самых престижных и обеспеченных районов города.

Там живет в основном верхний слой иранского общества.

Состоятельные семьи, бизнес-элита, чиновники, интеллигенция и всякие спецы, которые на счете у режима мулл."

Франт, а з якого року ви спіймали себе на думці що "всі навкруги дебіли" і перестали боротися за власне майбутнє? А за ваших дітей? А за онуків? І пофігу на Кличко, Зеленського і іже з ними, ви ж розумніший, чи ні? )
Вони пуляють по центру, але не можуть попасти, нащастя ви не єдиний фізик/хімік і є люди які розвивають реб системи)
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:28

  stm написав:
  Frant написав:Цікаво - американці і ізраїльтяни на другий день війни стали крушити елітний район Тегерану, де живуть чиновники і бізнесмени.

Питаннячко, чому московити 4 роки не чіпають райони компактного проживання быд ло-Ыліти навколо Києва?
Чи не тому, що там кожен другий - зрадник, з російським паспортом під вишиванкою?


"Удары по Тегерану сейчас — по некоторым данным, возможно, под ударом и элитный район Таджриш.

Район Таджриш — это северная часть Тегерана, он считается одним из самых престижных и обеспеченных районов города.

Там живет в основном верхний слой иранского общества.

Состоятельные семьи, бизнес-элита, чиновники, интеллигенция и всякие спецы, которые на счете у режима мулл."

Франт, а з якого року ви спіймали себе на думці що "всі навкруги дебіли" і перестали боротися за власне майбутнє? А за ваших дітей? А за онуків? І пофігу на Кличко, Зеленського і іже з ними, ви ж розумніший, чи ні? )
Вони пуляють по центру, але не можуть попасти, нащастя ви не єдиний фізик/хімік і є люди які розвивають реб системи)

Власне майбутнє і майбутнє цієї "держави" - абсолютно несумісні речі.
Ви цього ще не зрозуміли????
Анархічних популістичних держав у світі не було, немає і не буде.
Скільки ракет і снарядів не завозь на анархічну територію, якщо у керівництва немає голови на плечах, якщо зрадників третина чи половина, якщо на посадах міністрів енергетики дівки-торговки - це жодним чином не допоможе.
Тільки відтягне час зникнення Карфагену.
Я про це пишу багато років.
Як бачите, мій прогноз чітко виконується.
Анархістів-клептократів, їх программу знищення власної держави шляхом розтягнення країни по маєткам, перетворення її в пшенично-олійний придаток Африки і сировинний придаток Китаю, я зрозумів ще після 2004.

За таке управління, майже всю українську політичну верхівку потрібно судити і садити в тюрму на 10+ років з конфіскацією. Хто не втече, той сяде. Тому вони зараз дерибанять так, що Янукович в Ростові заздрить!
Потім вони повтікають, в першу чергу, в Ізраїль.

П.С. Я жалею, что голосовал "за" образование этого анархического государства в 1991.
Абсолютно себя не оправдало. Бессмысленный проеп всех УССРовских ресурсов (территории, населения, индустрии), и не более того.
Весь мир идёт вперёд, а керманычи-дерибанычи - толкают страну в середину ХІХ строетия.
Та же Московия, только без царя. Бояре и холопы.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 бер, 2026 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:45

  Frant написав:
  stm написав:
  Frant написав:Цікаво - американці і ізраїльтяни на другий день війни стали крушити елітний район Тегерану, де живуть чиновники і бізнесмени.

Питаннячко, чому московити 4 роки не чіпають райони компактного проживання быд ло-Ыліти навколо Києва?
Чи не тому, що там кожен другий - зрадник, з російським паспортом під вишиванкою?


"Удары по Тегерану сейчас — по некоторым данным, возможно, под ударом и элитный район Таджриш.

Район Таджриш — это северная часть Тегерана, он считается одним из самых престижных и обеспеченных районов города.

Там живет в основном верхний слой иранского общества.

Состоятельные семьи, бизнес-элита, чиновники, интеллигенция и всякие спецы, которые на счете у режима мулл."

Франт, а з якого року ви спіймали себе на думці що "всі навкруги дебіли" і перестали боротися за власне майбутнє? А за ваших дітей? А за онуків? І пофігу на Кличко, Зеленського і іже з ними, ви ж розумніший, чи ні? )
Вони пуляють по центру, але не можуть попасти, нащастя ви не єдиний фізик/хімік і є люди які розвивають реб системи)

Власне майбутнє і майбутнє цієї "держави" - абсолютно несумісні речі.
Ви цього ще не зрозуміли????
Анархічних популістичних держав у світі не було, немає і не буде.
Скільки ракет і снарядів не завозь на анархічну територію, якщо у керівництва немає голови на плечах, якщо зрадників третина чи половина, якщо на посадах міністрів енергетики дівки-торговки - це жодним чином не допоможе.
Тільки відтягне час зникнення Карфагену.
Я про це пишу багато років.
Як бачите, мій прогноз чітко виконується.
Анархістів-клептократів, їх программу знищення власної держави шляхом розтягнення країни по маєткам, перетворення її в пшенично-олійний придаток Африки і сировинний придаток Китаю, я зрозумів ще після 2004.

За таке управління, майже всю українську політичну верхівку потрібно судити і садити в тюрму на 10+ років з конфіскацією. Хто не втече, той сяде. Тому вони зараз дерибанять так, що Янукович в Ростові заздрить!
Потім вони повтікають, в першу чергу, в Ізраїль.

Я не розумію людину яка вважає (ви ж вже фізик/хімік на пенсії) яка не імігрувала коли з'явилася думка "всі дебіли". Дебіли, як і ті хто не вміють плавати потягнуть ваше життя на дно, 10 років плавати у круговороті, який засасує, з криками "всі дебіли" - це нонсенс для розумної людини...
Ризикувати життям (с) Бетон, коли виходишь за хлібом, при наявності кеша на Славутич чи Грейт, серйозно? )
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:48

Третина мого курсу емігрувала, так. Працюють за спеціальністю.
Назад ніхто не повернувся.
Хоч не жирують.
____
Що ви переживаєте за Бетона?
Він в Польщі сидить, а тут казки розказує.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:55

  stm написав:
Ризикувати життям (с) Бетон, коли виходишь за хлібом, при наявності кеша на Славутич чи Грейт, серйозно? )


Або Бетон щось не договорює або брехня.
Робити бізнес який вимагає час від часу пересування по місту коли масово бусифікують, якийсь нонсенс.
Як Флай сидіти в бункері, це ще схоже на стартегію.
Як Бетон це рулетка.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:59

  Хомякоид написав:
  stm написав:Я не розумію людину яка вважає (ви ж вже фізик/хімік на пенсії) яка не імігрувала коли з'явилася думка "всі дебіли". Дебіли, як і ті хто не вміють плавати потягнуть ваше життя на дно, 10 років плавати у круговороті, який засасує, з криками "всі дебіли" - це нонсенс для розумної людини...
Ризикувати життям (с) Бетон, коли виходишь за хлібом, при наявності кеша на Славутич чи Грейт, серйозно? )


Або Бетон щось не договорює або брехня.
Робити бізнес який вимагає час від часу пересування по місту коли масово бусифікують, якийсь нонсенс.
Як Флай сидіти в бункері, це ще схоже на стартегію.
Як Бетон це рулетка.

Бетон, він ментально і за парадигмою мислення є типовим укро-бізнесмєном (укро-чиновники такі ж).
Некомпетентність і брехня - їх суть.
"Тому маємо, що маємо". І 35 років без змін. І вже без перспектив.
Точніше, перспектива одна і зрозуміла.
Тому я категорично не рекомендую тут щось купляти з нерухомості.
До приходу нормальної жорсткої влади.
