Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:01
от були б тут нормальні ділові люди, створили би консорціум, найняли б і взяли в долю Бетона, викупили б десь неподалік Києва півсела з брошених хат, побудували б там нормальні тауни під оренду по типу американських заміських аппартментів, з власною генерацією на якихось пелетах окрім газу з нормальною високою трубою, сонячні панелі з аккумами, шоп світло завжди було, здавати задорого і був би надійний пенсійний фонд для кожного
ну то таке, в рамках наукової фантастики
kingkongovets
Повідомлень: 12198
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:20
Hotab написав: Бетон написав:
Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.
И купить нечего.
А якщо майстрів бусікнуть і в терміни не вкладешся?)
В корінь дивитесь.
Але моя армія старих 60+ та скалічених, понівечених на війні не підведе
Бетон
Повідомлень: 6063
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
4
3
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:36
kingkongovets
я конечно не эксперт в недвижимости, но как условный «деловой человек» могу сказать, что
звучит довольно рискованно
после войны своя генерация будет не преимуществом, а недостатком из-за обслуживания ее (а это дорого и заморочено, особенно на пеллетах)
плохое быстро забывается. в цене снова будут квартиры около метрА. с центральными коммуникациями
а до конца войны есть другие риски
та и ликвидность так себе.
может, тогда проще скинуться на многоэтажку?
ps мне тут подали идею дома в Пуще. для себя, с курсом на хотя бы частичную автономность. место хорошее, город близко. звучит прикольно, но опять же, до конца войны влазить в стройку не хочу.
smdtranz
Повідомлень: 838
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 143 раз.
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:54
smdtranz написав:kingkongovets
я конечно не эксперт в недвижимости, но как условный «деловой человек» могу сказать, что
звучит довольно рискованно
после войны своя генерация будет не преимуществом, а недостатком из-за обслуживания ее (а это дорого и заморочено, особенно на пеллетах)
плохое быстро забывается. в цене снова будут квартиры около метрА. с центральными коммуникациями
а до конца войны есть другие риски
та и ликвидность так себе.
может, тогда проще скинуться на многоэтажку?
ps мне тут подали идею дома в Пуще. для себя, с курсом на хотя бы частичную автономность. место хорошее, город близко. звучит прикольно, но опять же, до конца войны влазить в стройку не хочу.
незалежна генерація і взагалі можливість автономіі буде фішкою ще дуже довго, повірте
це вже в генах
kingkongovets
Повідомлень: 12198
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:15
kingkongovets написав:
от були б тут нормальні ділові люди, створили би консорціум, найняли б і взяли в долю Бетона, викупили б десь неподалік Києва півсела з брошених хат, побудували б там нормальні тауни під оренду по типу американських заміських аппартментів, з власною генерацією на якихось пелетах окрім газу з нормальною високою трубою, сонячні панелі з аккумами, шоп світло завжди було, здавати задорого і був би надійний пенсійний фонд для кожного
ну то таке, в рамках наукової фантастики
Залікова ідея, бімбова
Бетон
Повідомлень: 6063
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
4
3
2
Додано: П'ят 27 лют, 2026 21:35
Hotab написав: Бетон написав:
Взял задаток за квартиру, которая ещё не готова.
Такого ещё не было.
Под аренду, кстати.
И купить нечего.
А якщо майстрів бусікнуть і в терміни не вкладешся?)
З одного боку, Бетона оточило ТЦК, він нікуди не може виїхати ... його будівельників геть всіх бусікували, кожного
З іншого боку, Бетон приїздить, куди йому потрібно, бере задаток під ремонт
І є бригада будівельників, яка зробить все вчасно
Десь тут п*** ... )
Або не так вже Бетона оточило ТЦК, тоді нащо він це пише про ТЦК ...
Або і з бригадою все норм, і знову, до чого тут ТЦК ...
pesikot
Повідомлень: 13447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:13
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Бетон
Повідомлень: 6063
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
4
3
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:51
Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Виїзд щоб не бачити усе це і насолоджуватися вільною країною, яка надасть захист Бетону навіть при умові військової агресії ) навіщо страждати кожен день якщо кеш на руках? )))
stm
Повідомлень: 6287
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:25
stm написав: Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Виїзд щоб не бачити усе це і насолоджуватися вільною країною, яка надасть захист Бетону навіть при умові військової агресії ) навіщо страждати кожен день якщо кеш на руках? )))
Пока куплю инвалидность, надену вышиванку и буду поддерживать войну до кордонів 91 го. Поїду на море
Як вам план?
Ну що, візьмете мене в свій табір диванних воїнів?
Бетон
Повідомлень: 6063
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
4
3
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 12:31
Хомякоид написав: stm написав:
Я не розумію людину яка вважає (ви ж вже фізик/хімік на пенсії) яка не імігрувала коли з'явилася думка "всі дебіли". Дебіли, як і ті хто не вміють плавати потягнуть ваше життя на дно, 10 років плавати у круговороті, який засасує, з криками "всі дебіли" - це нонсенс для розумної людини...
Ризикувати життям (с) Бетон, коли виходишь за хлібом, при наявності кеша на Славутич чи Грейт, серйозно? )
Або Бетон щось не договорює або брехня.
Робити бізнес який вимагає час від часу пересування по місту коли масово бусифікують, якийсь нонсенс.
Як Флай сидіти в бункері, це ще схоже на стартегію.
Як Бетон це рулетка.
То, что никто не понимает, как я передвигаюсь и умудряюсь делать бабки, говорит только о том, что вы обделенные мозгом.
Вы те, на ком я стригу бабло.
Я вас выпотрошу, как дохлую курицу и уеду на пенсию в Испанию
Бетон
Повідомлень: 6063
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
4
3
2
