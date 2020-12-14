RSS
  #<1 ... 12732127331273412735
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 12:44

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Виїзд щоб не бачити усе це і насолоджуватися вільною країною, яка надасть захист Бетону навіть при умові військової агресії ) навіщо страждати кожен день якщо кеш на руках? )))

Пока куплю инвалидность, надену вышиванку и буду поддерживать войну до кордонів 91 го. Поїду на море
Як вам план?
Ну що, візьмете мене в свій табір диванних воїнів?

Спочатку зробіть, бо як ви і Франт боритеся ми бачимо. Язиком на форумі. КПД більшість знає. Нульова. Ви ж і далі впендьрите 98тис$ і знов ці фантомні болі, і без вишиванки на морях і інвалідності, не серьозно...)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 13:53

Цікаво, куди поїдуть ціни Кржн в травні?
Буде ясно, чи зробив муТрий нароТ висновки за зиму без електроенергії, чи він достойний своїх правителів довічно.
П.С. Українська Ыліта настільки недалека і примітивна, що не розуміє: СРСРівські ресурси (території, населення, енергетика, індустрія) - швидко закінчуються, прямо на очах.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23335
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:23

  Бетон написав:То, что никто не понимает, как я передвигаюсь и умудряюсь делать бабки, говорит только о том, что вы обделенные мозгом.
Вы те, на ком я стригу бабло.
Я вас выпотрошу, как дохлую курицу и уеду на пенсию в Испанию


Чомусь нагадало.
"— Не говорите так! — закричал перепугавшийся Паниковский. — Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги."

Якщо комусь вдається вести бізнес в такі непрості часи то можна тільки порадіти.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3198 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:25

  Frant написав:Цікаво, куди поїдуть ціни Кржн в травні?
Буде ясно, чи зробив муТрий нароТ висновки за зиму без електроенергії, чи він достойний своїх правителів довічно.
П.С. Українська Ыліта настільки недалека і примітивна, що не розуміє: СРСРівські ресурси (території, населення, енергетика, індустрія) - швидко закінчуються, прямо на очах.

І ось ця нездара протистоїть 5 рік, 2 армії світу... мабуть Боженька любить Україну ))) більше ніж любив есересер ))) бо той розпався з найкращими фізиками і хімиками, ракетами і танками... а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль... Чи десь логіка ламається, Франт? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  stm написав:а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль...

Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10503
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:03

  BIGor написав:
  stm написав:а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль...

Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?

Панянка сама не воює, і діти чи близькі родичі не воюють.
Тому вона задоволена, що "хтось там" тримає фронт.
Якби ця панянка, та інші кадри, проїхали українською провінцією, побачили би, скільки траурних фотопортретів біля будинків культури, біля адмінбудівель, скільки жовто-блакитних прапорів майорить на кладовищах - можливо, тоді вона зрозуміла би істинну ціну командування зе- і його "слуг". Да і пАпередники не кращі, такі ж дерибанщики і казнокради. Всі вони, разом взяті, за 12 років війни виявились нездатні зробити власні балістичні ракети.

Те, що зе-уроТи випустили за кордон сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 р. - це пряма робота на Московію!

Гроші на війну самостійним корупціонерам дають Норвегія, Данія, Швеція, Японія і т.д. Зброю - вся Європа.
Якби не вони, все закінчилось би в квітні 2022. Тому заслуга Ыліти - мінімальна
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 бер, 2026 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23335
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:11

  Бетон написав:Я вас выпотрошу, как дохлую курицу и уеду на пенсию в Испанию


На фоне твоих соплей на кулаке в другой ветке, звучит очень угрожающе ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13459
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:12

  Бетон написав:Пока куплю инвалидность


Не купишь, ты жадный )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13459
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:16

  Frant написав:
  BIGor написав:
  stm написав:а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль...

Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?

Панянка сама не воює, і діти чи близькі родичі не воюють.
Тому вона задоволена, що "хтось там" тримає фронт.
Якби ця панянка, та інші кадри, проїхали українською провінцією, побачили би, скільки траурних фотопортретів біля будинків культури, біля адмінбудівель, скільки жовто-блакитних прапорів майорить на кладовищах - можливо, тоді вона зрозуміла би істинну ціну командування зе- і його "слуг". Да і пАпередники не кращі, такі ж дерибанщики і казнокради. Всі вони, разом взяті, за 12 років війни виявились нездатні зробити власні балістичні ракети.

Те, що зе-уроТи випустили за кордон сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 р. - це пряма робота на Московію!

Гроші на війну самостійним корупціонерам дають Норвегія, Данія, Швеція, Японія і т.д. Зброю - вся Європа.
Якби не вони, все закінчилось би в квітні 2022. Тому заслуга Ыліти - мінімальна

Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6289
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
 
