|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:23
Бетон написав:
То, что никто не понимает, как я передвигаюсь и умудряюсь делать бабки, говорит только о том, что вы обделенные мозгом.
Вы те, на ком я стригу бабло.
Я вас выпотрошу, как дохлую курицу и уеду на пенсию в Испанию
Чомусь нагадало.
"— Не говорите так! — закричал перепугавшийся Паниковский. — Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги."
Якщо комусь вдається вести бізнес в такі непрості часи то можна тільки порадіти.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2804
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3197 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:25
Frant написав:
Цікаво, куди поїдуть ціни Кржн в травні?
Буде ясно, чи зробив муТрий нароТ висновки за зиму без електроенергії, чи він достойний своїх правителів довічно.
П.С. Українська Ыліта настільки недалека і примітивна, що не розуміє: СРСРівські ресурси (території, населення, енергетика, індустрія) - швидко закінчуються, прямо на очах.
І ось ця нездара протистоїть 5 рік, 2 армії світу... мабуть Боженька любить Україну ))) більше ніж любив есересер ))) бо той розпався з найкращими фізиками і хімиками, ракетами і танками... а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль... Чи десь логіка ламається, Франт? )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6291
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:46
stm написав:
а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль...
Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10506
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:12
Бетон написав:
Пока куплю инвалидность
Не купишь, ты жадный )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13463
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:16
Frant написав: BIGor написав: stm написав:
а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль...
Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?
Панянка сама не воює, і діти чи близькі родичі не воюють.
Тому вона задоволена, що "хтось там" тримає фронт.
Якби ця панянка, та інші кадри, проїхали українською провінцією, побачили би, скільки траурних фотопортретів біля будинків культури, біля адмінбудівель, скільки жовто-блакитних прапорів майорить на кладовищах - можливо, тоді вона зрозуміла би істинну ціну командування зе- і його "слуг". Да і пАпередники не кращі, такі ж дерибанщики і казнокради. Всі вони, разом взяті, за 12 років війни виявились нездатні зробити власні балістичні ракети.
Те, що зе-уроТи випустили за кордон сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 р. - це пряма робота на Московію!
Гроші на війну самостійним корупціонерам дають Норвегія, Данія, Швеція, Японія і т.д. Зброю - вся Європа.
Якби не вони, все закінчилось би в квітні 2022. Тому заслуга Ыліти - мінімальна
Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6291
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 16:19
BIGor написав: stm написав:
а гола/боса Україна з корупціонерами, які лише виводять всі гроші, нездарами на всіх рівнях управління, лише палицями без жодних питомних відбивається, і, так 5 рік поспіль...
Вибачаюсь що влажу, але ціна війни для України без високотехнологічних засобів 30-35 тисяч мобресурсу 23-60 років в місяць. Що ви знайшли смішного в цьому?
Панянка сама не воює, і діти чи близькі родичі не воюють.
Тому вона задоволена, що "хтось там" тримає фронт.
Якби ця панянка, та інші кадри, проїхали українською провінцією, побачили би, скільки траурних фотопортретів біля будинків культури, біля адмінбудівель, скільки жовто-блакитних прапорів майорить на кладовищах - можливо, тоді вона зрозуміла би істинну ціну командування зе- і його "слуг". Да і пАпередники не кращі, такі ж дерибанщики і казнокради. Всі вони, разом взяті, за 12 років війни виявились нездатні зробити власні балістичні ракети.
Те, що зе-уроТи випустили за кордон сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 р. - це пряма робота на Московію!
Гроші і зброю самостійним корупціонерам - дає Європа.
Тому вклад Ыліти в стійкість самостійної держави - мізерний.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23334
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 16:23
stm написав:
Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10506
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 16:41
BIGor написав: stm написав:
Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.
Як тебе пані stm розвела, а ти повівся )
Ти пошукай про 4 тисячі звільнених з софтсев ... ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13463
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 16:55
pesikot написав: Бетон написав:
Пока куплю инвалидность
Не купишь, ты жадный )
Який з нього інвалід? 190 см ріст. 120 кг жива вага. Двері відкриває лише головою
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11480
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:11
Хомякоид написав: Бетон написав:
То, что никто не понимает, как я передвигаюсь и умудряюсь делать бабки, говорит только о том, что вы обделенные мозгом.
Вы те, на ком я стригу бабло.
Я вас выпотрошу, как дохлую курицу и уеду на пенсию в Испанию
Чомусь нагадало.
"— Не говорите так! — закричал перепугавшийся Паниковский. — Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги."
Якщо комусь вдається вести бізнес в такі непрості часи то можна тільки порадіти.
Пан Бетон - дійсно схожий на Паніковського!
Він вірить, що всіх і все може купити. Такмй підхід є характерним для самостійної і московської Ыліт
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 01 бер, 2026 17:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23334
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25390
|17595139
|
|
|1380
|6907804
|
|
|3
|103811
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|