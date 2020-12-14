|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:15
Бетон написав:
Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе
Как всегда, по сути никто ничего.
Бетон
Повідомлень: 6064
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 513 раз.
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:16
pesikot написав: BIGor написав: stm написав:
Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )
Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.
Ти пошукай про 4 тисячі звільнених з софтсев ... ))
В Софтсерві до війни працювало 11 тис, станом на 2026 рік - 7 тис. Рахувати вмієш?
BIGor
Повідомлень: 10506
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 1908 раз.
