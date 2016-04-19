|
|
|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 08 лют, 2026 13:25
А я б ще додав такий варіант. Коли людина уже все має, як в матеріальному плані, у владі, та і у всіх земних благах, їй хочеться чогось нового. Тож війна для путіна - це просто новий спосіб отримання дофаміну. Він і сам згадував про "двіжуху". Просто старі способи вже не вставляють.
За підрахунками на війну вже потрачено близько 1трлн$, за такі гроші можна було купити декілька Україн з потрохами, ще й на здачу Молдову з Грузією.
Але в цьому є й позитив для нас. Вже з'являються перші голоси, які говорять, що з цього року пуйло все менше цікавиться війною. Коли декілька разів приходиться говорити про Куп'янськ, то війна перестає давати дофамін, а перетворюється в скучну монотонну роботу. А робота пуйлу вже давно не цікава. Він мріяв як тоді у 14му вийти в Криму на площі (а зараз в Харкові, Одесі, навіть Києві) і в лаврах переможця з возвеличеним пафосом нести свою чухню. А зараз треба приймати рішення де брати бабки на війну (є ще багато сфер - можна подвоїти олігархів, підняти податки і тп, але все одно треба приймати непопулярні рішення), як обходити санкції, яким чином закликати на війну новобранців, добровільний потік яких все менше і менше. Все це монотонна нецікава робота, і якщо "движухи" на фронті не буде, то пунін просто відсторонитися від війни, в потім по цепочці це зроблять і на нижчих рівнях.
ПС. Свою версію хочу підкріпити одним випадком. Працював я колись у групі компаній на одного олігарха, в нього був син який керував одним із напрямків бізнесу. Так от у того сина було все що може забажати людина в 25 років - будинок у центрі міста мільйонника, круті тачки, дівчата і жінки про яких ми, його співробітники-ровесники, могли тільки мріяти. Але він залицявся тайкома до гея з сусіднього відділу, хоч на той час вже і планувалося в нього одруження, тобто він сам не був геєм. Напевно також захотілося "движухи", а все інше вже не вставляло
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 908
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:33
The_Rebel написав:
А я б ще додав такий варіант. Коли людина уже все має, як в матеріальному плані, у владі, та і у всіх земних благах, їй хочеться чогось нового. Тож війна для путіна - це просто новий спосіб отримання дофаміну. Він і сам згадував про "двіжуху". Просто старі способи вже не вставляють.
Це вірно. Та путін сам це підтвердив сказавши щось типу: "Народу було скучно і ми почали війну". Зрозуміло що під "народом" від мав на увазі себе.
The_Rebel написав:
За підрахунками на війну вже потрачено близько 1трлн$, за такі гроші можна було купити декілька Україн з потрохами, ще й на здачу Молдову з Грузією.
Не вірно. Неможливо за гроші купити державу. Ось в США купа грошей а вони навіть Гренландію(яка майже без людей) купити не можуть. Я вже мовчу по всякі Афганістани чи Іраки.
The_Rebel написав:
Але в цьому є й позитив для нас. Вже з'являються перші голоси, які говорять, що з цього року пуйло все менше цікавиться війною. Коли декілька разів приходиться говорити про Куп'янськ, то війна перестає давати дофамін, а перетворюється в скучну монотонну роботу. А робота пуйлу вже давно не цікава. Він мріяв як тоді у 14му вийти в Криму на площі (а зараз в Харкові, Одесі, навіть Києві) і в лаврах переможця з возвеличеним пафосом нести свою чухню. А зараз треба приймати рішення де брати бабки на війну (є ще багато сфер - можна подвоїти олігархів, підняти податки і тп, але все одно треба приймати непопулярні рішення), як обходити санкції, яким чином закликати на війну новобранців, добровільний потік яких все менше і менше. Все це монотонна нецікава робота, і якщо "движухи" на фронті не буде, то пунін просто відсторонитися від війни, в потім по цепочці це зроблять і на нижчих рівнях.
Не знаю де ви таке побачили, я такого не бачу.
Капець як він "відсторонився від війни": цієї зими вся Україна без світла.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7450
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 22:46
The_Rebel написав:
А я б ще додав такий варіант. Коли людина уже все має, як в матеріальному плані, у владі, та і у всіх земних благах, їй хочеться чогось нового. Тож війна для путіна - це просто новий спосіб отримання дофаміну. Він і сам згадував про "двіжуху". Просто старі способи вже не вставляють.
Дякую за пропозицію. Цікавий варіант. Але Ірина вже буде проти. Там кількість варіантів була обмежена скриптом форуму. Тому я викинув з переліка можливих причин війни кілька варіантів щоб виконати вимоги скрипту форума.
Можливо про "двіжуху" х... заспівав, коли яскраво обісрався з окупацією "України за три дня!". Причина й наслідки. 4 роки війни - тут й не таке заспіваєш особливо коли найулюбленніший Газпром раптом стає несподівано не дуже прибутковим з твоєї вини.
Повномасштабна війна це черговий етап довогтривалої російської агресії. Ії треба було готувати добре і дуже таємно. Але інфа про можливу війну доходила задовго до війни також і до мене, що ні в разі не можливо, якщо кількість людей, що при майже абсолютній владі і шукають новий спосіб отримання дофаміну, невелика.
З цього виходить, що точно була більш обгрунтована причина для війни - а саме борги за газ або фінансові інтереси Газпрому. Як кому подобається більше.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:58
buratinyo написав: Xenon написав:
в е...ба..нариуме
всё стабильно
Дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент, противник не брезгует никакими средствами, — путін.
ага, попадалась мне сегодня такая "новость" с робкими комментариями.
Мне вобщем-то понравились комментарии россиян. Если выразить все одним словом, то они сказали: "pizdets!"
и начали генерировать идеи как теоретически можно передать неньке-Украине ядрену бомбу. Предположительно с целью возможно перехватить передачу, конечно. Мне даже понравилось. Мозговой штурм - это всегда такая прикольная штука у рашистов.
Ход мыслей прокремлевских комментаторов меня удивил.
Они уверены, что ядрену бомбу англичане и французы руками украинских ВСУ скинут именно на Белгород. И все потому, что там нет ПВО как в Москве, как оказалось. США будут не причем. Там же Трамп, а кремлевская ядреная ответка полетит сразу при попутном ветре в Харьков, Париж и может быть Лондон. Типичный фсбешный вброс, где уже нет бравого тона. Для чего это может организовано? Варианты ответов:
а) обычный "гивновкыд" чтобы поздравить россиян с четырехлетней уже годовщиной спецоперации и пожелать им всего хорошего
;
б)чтобы перечислить потенциальных западных поставщиков ядерных боеприпасов в Украину и подтвердить параноидальный тезис путина о том, что вокруг одни враги и они хотят высосать ценные мозги россиян прямо через ухо. Конечно же, по традиции пытаясь при этом тщательно попутать причины и следствия. Ничего нового. Исходя из этого вброса придется, без вариантов, скоро объявлять всеобщую мобилизацию, так как чвк, да и просто москвичи не предназначены для несения таких потерь, а россиян второго сорта уже не завлечь в Украину никакими деньгами.
б) и самый интересный случай, боюсь даже предположить, но возможно для обоснования вывода вс рф из Украины по надуманной причине избежать взаимных ядерных ударов, которые стали возможны.
Понимаю, что это написал слишком оптимистично. Что касается мобилизации, то диванные патриоты там такие же как и у нас
. Вспоминают, что в буржуазном обществе должно быть право не быть мобилизованным для войны. Прикиньте. А я думал откуда такие мысли сюда на ветку форума попали?
Хочу сейчас рассмотреть неожиданно появившийся сценарий завершения нашей войны, выделенный в цитате выше.
Понимаю, что газовая причина военной агрессии кремля против Украины уже давно отошла на второй план на фоне других крутейших событий в мире. А именно военные операции США, Израиля и европейских союзников против стран с авторитарными государственными режимами как в росии - Сирия, Венесуэла, Иран с союзными силами, которые наплевали на свободы, законность и справедливость. Конечно же все лидеры этих страны являлись союзниками мафиозного кремля. Как говорят - скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:21
Назовем этот сценарий: "Ядерный зонтик".
Суть сценария - предлог для капитуляции кремля.
путин понимает, что после потери Венесуэлы (2025), удара по Ирану (март 2026) и истощения ресурсов война, которая продолжается пятый год, будет проиграна. Но просто объявить об остановке и выводе войск нельзя — это будет воспринято рашистами как поражение, которое разрушит режим.
Ему нужен предлог, который: объяснит остановку войны "объективными обстоятельствами", сохранит его образ как защитника росии, позволит представить уступки как вынужденную, но мудрую меру.
Ядерное оружие у Украины — идеальный такой предлог. Даже если это ложь!!!, она создаёт ситуацию, когда дальнейшее продолжение войны становится неприемлемо рискованным.
Предположительная хронология событий в этом сценарии
Март 2026:
Во время удара по Ирану российские СМИ запускают массированный вброс: "Украина вот-вот получит или получила ядерные боеголовки мощностью 100-200 килотонн от западной страны".
Подача информации: тревожная, но без призывов к немедленному удару. Акцент на том, что "Россия вынуждена реагировать на новую угрозу". Запад официально опровергает, Украина приглашает инспекторов МАГАТЭ. Но в информационном поле России эти опровержения подаются как "попытка скрыть правду".
Апрель 2026:
путин выступает с обращением. Он говорит:
"Мы столкнулись с беспрецедентной угрозой. Киевский режим при поддержке Запада обзавёлся ядерным оружием. Дальнейшее продолжение специальной военной операции может привести к неконтролируемой эскалации вплоть до ядерного конфликта, который уничтожит не только Украину и росию, но и весь мир. Как верховный главнокомандующий, я несу ответственность за жизнь каждого гражданина росии и за будущее планеты. Поэтому я принял тяжёлое, но необходимое решение — приостановить боевые действия и начать переговоры о гарантиях безопасности, которые исключат применение ядерного оружия против росии. Мы доказали свою силу, но теперь должны проявить мудрость и не допустить апокалипсиса".
Май–июнь 2026:
Объявляется режим прекращения огня. Российские войска останавливаются на достигнутых рубежах. Начинаются переговоры. путин требует:
- Международных гарантий, что украинское ядерное оружие будет уничтожено или вывезено под контроль МАГАТЭ.
- Нейтрального статуса Украины (вне НАТО).
- Сохранения контроля над Крымом и частью Донбасса (как "буферной зоны").
Запад и Украина, не имея реального ядерного оружия, могут согласиться на инспекции, но потребуют полного вывода российских войск. Торг идёт месяцами.
Осень 2026:
Под давлением экономического кризиса (потеря Венесуэлы, Ирана, конфискация теневого флота, уничтожение теневого флота не только ВМФ США, но и флотом европейских стран, санкции, падение доходов) и усталости элит, росия идёт на уступки.
Подписывается соглашение: росия выводит войска с оккупированных территорий (кроме Крыма и отдельных районов Донбасса, где проводится референдум под международным контролем). Украина получает гарантии безопасности от ряда стран (но не НАТО). Ядерная тема закрывается инспекциями МАГАТЭ, которые не находят оружия (но путин объявляет, что "благодаря его действиям угроза ликвидирована").
2027 год:
Поэтапный вывод войск, возвращение беженцев, начало восстановления. путин сохраняет власть, представляя себя как "лидера, предотвратившего ядерную войну".
Этот сценарий реален, потому что он выгоден всем, по моему.
Для путина:
- Выход из войны без признания поражения. Он не капитулировал, а "остановил безумие".
- Сохранение лица перед населением: "Мы заставили Запад сесть за стол переговоров и нейтрализовали ядерную угрозу".
- Возможность сохранить контроль над Крымом (хотя бы де-факто) и частью Донбасса.
- Укрепление образа "миротворца" и "ответственного лидера" на международной арене (часть Глобального Юга может это купить).
Для Украины:
- Прекращение войны, остановка ежедневных смертей и разрушений.
- Возврат большей части территорий (кроме Крыма, что остается проблемой на будущее).
- Получение реальных гарантий безопасности от Запада (пусть и не НАТО).
- Шанс на восстановление и евроинтеграцию, инвестиции.
Для Запада:
- Завершение конфликта, который истощал ресурсы и отвлекал внимание от других кризисов (в том числе от войны в Иране).
- Возможность сосредоточиться на сдерживании Китая и восстановлении экономики.
- Сохранение лица: "Мы не дали росии победить и предотвратили ядерную эскалацию".
Для Китая:
- Стабильность на границах, прекращение риска ядерной войны рядом с его территорией.
- Усиление роли как глобального посредника.
- Возможность экономически подчинить Россию, которая после войны будет в глубокой зависимости от Пекина.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:36
buratinyo це мега оптимістичний сценарій. Можливий хіба якщо тіньовий флот 100% буде арештовано
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6038
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 940 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:43
buratinyo написав:Назовем этот сценарий: "Ядерный зонтик".
Суть сценария - предлог для капитуляции кремля.
путин понимает, что после потери Венесуэлы (2025), удара по Ирану (март 2026) и истощения ресурсов война, которая продолжается пятый год, будет проиграна. Но просто объявить об остановке и выводе войск нельзя — это будет воспринято рашистами как поражение, которое разрушит режим.
Ему нужен предлог, который: объяснит остановку войны "объективными обстоятельствами", сохранит его образ как защитника росии, позволит представить уступки как вынужденную, но мудрую меру.
Ядерное оружие у Украины — идеальный такой предлог. Даже если это ложь!!!, она создаёт ситуацию, когда дальнейшее продолжение войны становится неприемлемо рискованным.
Предположительная хронология событий в этом сценарии
Март 2026:
Во время удара по Ирану российские СМИ запускают массированный вброс: "Украина вот-вот получит или получила ядерные боеголовки мощностью 100-200 килотонн от западной страны".
Подача информации: тревожная, но без призывов к немедленному удару. Акцент на том, что "Россия вынуждена реагировать на новую угрозу". Запад официально опровергает, Украина приглашает инспекторов МАГАТЭ. Но в информационном поле России эти опровержения подаются как "попытка скрыть правду".
Апрель 2026:
путин выступает с обращением. Он говорит:
"Мы столкнулись с беспрецедентной угрозой. Киевский режим при поддержке Запада обзавёлся ядерным оружием. Дальнейшее продолжение специальной военной операции может привести к неконтролируемой эскалации вплоть до ядерного конфликта, который уничтожит не только Украину и росию, но и весь мир. Как верховный главнокомандующий, я несу ответственность за жизнь каждого гражданина росии и за будущее планеты. Поэтому я принял тяжёлое, но необходимое решение — приостановить боевые действия и начать переговоры о гарантиях безопасности, которые исключат применение ядерного оружия против росии. Мы доказали свою силу, но теперь должны проявить мудрость и не допустить апокалипсиса".
Май–июнь 2026:
Объявляется режим прекращения огня. Российские войска останавливаются на достигнутых рубежах. Начинаются переговоры. путин требует:
- Международных гарантий, что украинское ядерное оружие будет уничтожено или вывезено под контроль МАГАТЭ.
- Нейтрального статуса Украины (вне НАТО).
- Сохранения контроля над Крымом и частью Донбасса (как "буферной зоны").
Запад и Украина, не имея реального ядерного оружия, могут согласиться на инспекции, но потребуют полного вывода российских войск. Торг идёт месяцами.
Осень 2026:
Под давлением экономического кризиса (потеря Венесуэлы, Ирана, конфискация теневого флота, уничтожение теневого флота не только ВМФ США, но и флотом европейских стран, санкции, падение доходов) и усталости элит, росия идёт на уступки.
Подписывается соглашение: росия выводит войска с оккупированных территорий (кроме Крыма и отдельных районов Донбасса, где проводится референдум под международным контролем). Украина получает гарантии безопасности от ряда стран (но не НАТО). Ядерная тема закрывается инспекциями МАГАТЭ, которые не находят оружия (но путин объявляет, что "благодаря его действиям угроза ликвидирована").
2027 год:
Поэтапный вывод войск, возвращение беженцев, начало восстановления. путин сохраняет власть, представляя себя как "лидера, предотвратившего ядерную войну".
Этот сценарий реален, потому что он выгоден всем, по моему.
Для путина:
- Выход из войны без признания поражения. Он не капитулировал, а "остановил безумие".
- Сохранение лица перед населением: "Мы заставили Запад сесть за стол переговоров и нейтрализовали ядерную угрозу".
- Возможность сохранить контроль над Крымом (хотя бы де-факто) и частью Донбасса.
- Укрепление образа "миротворца" и "ответственного лидера" на международной арене (часть Глобального Юга может это купить).
Для Украины:
- Прекращение войны, остановка ежедневных смертей и разрушений.
- Возврат большей части территорий (кроме Крыма, что остается проблемой на будущее).
- Получение реальных гарантий безопасности от Запада (пусть и не НАТО).
- Шанс на восстановление и евроинтеграцию, инвестиции.
Для Запада:
- Завершение конфликта, который истощал ресурсы и отвлекал внимание от других кризисов (в том числе от войны в Иране).
- Возможность сосредоточиться на сдерживании Китая и восстановлении экономики.
- Сохранение лица: "Мы не дали росии победить и предотвратили ядерную эскалацию".
Для Китая:
- Стабильность на границах, прекращение риска ядерной войны рядом с его территорией.
- Усиление роли как глобального посредника.
- Возможность экономически подчинить Россию, которая после войны будет в глубокой зависимости от Пекина.
У Вас хороший стиль
Держите Великий Пост, параллельно прорабатывая детали Сценария, и кто знает, возможно Вы станете Демиургом и Архитектором Нового Мирового Порядка
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5319
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|