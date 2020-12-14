RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12741127421274312744
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 13:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Намелака продовжує банкувати

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12220
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 19:56

  kingkongovets написав:Намелака продовжує банкувати

Зображення

если не ошибаюсь в начале 00х там была зачётная реберня)))
все течет все меняется...
Прохожий
 
Повідомлень: 14314
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 20:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Намелака продовжує банкувати

Зображення

если не ошибаюсь в начале 00х там была зачётная реберня)))
все течет все меняется...

реберню не памʼятаю
там якийсь спеціалізований книжковий магазин при совку був, а потім довго магазин шкіри і хутра, якщо не помиляюсь

це ж ваша мала батьківщина, наскільки я памʼятаю?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12220
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:02

  flyman написав:
  Frant написав:Однозначно, прууюючі кабаки в Києві - це до даражаю і до перемоги.
Любителі смачно поїсти і добряче набити пузо наближають перемогу.

Правда, в провінції чомусь ресторани закриваються пачками, один за одним.

не заважайте кінконгівцю рекламувати заклад громадського харчування

Бо рекламувати можна лише життя впроголодь на 140 дол
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18075
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 23:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:реберню не памʼятаю
там якийсь спеціалізований книжковий магазин при совку був, а потім довго магазин шкіри і хутра, якщо не помиляюсь

Там был большой магазин "Техническая книга" при союзе. Прямо над ним физмат школа №145 и часто там можно было найти нужные специализированные книги.
А реберня была в конце 90-х чуть выше сбоку на Красноармейской
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 03:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  flyman написав:не заважайте кінконгівцю рекламувати заклад громадського харчування

Бо рекламувати можна лише життя впроголодь на 140 дол
я пишу про те, що незважаючи на обставини і звістки про закриття закладів та велику кількість приміщень колишніх ресторанів на ринку люди все ж таки відкривають нові заклади і мають при цьому великий успіх

і постійні черги на вході - це найяскравіше свідоцтво того, що ніяка реклама там не потрібна

а когось від того дуже корчить і цілком зрозуміло чому
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12220
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 04:23

kingkongovets

а когось від того дуже корчить і цілком зрозуміло чому


Просто флайману в 140 дол на місяць не поміщається навіть шаурмятня, тому таке ставлення до закладів, де треба за один візит заплатити те, що такі халамидники витрачають за тиждень.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18075
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 09:18

  kingkongovets написав:а я люблю смачно і жирно поїсти, на мотоциклі поїздити і з дівками у бані порозважатись - дуже люблю. Більше мені нічого не цікаво


  TUR написав:
  kingkongovets написав:реберню не памʼятаю
там якийсь спеціалізований книжковий магазин при совку був, а потім довго магазин шкіри і хутра, якщо не помиляюсь

Там был большой магазин "Техническая книга" при союзе. Прямо над ним физмат школа №145 и часто там можно было найти нужные специализированные книги.
А реберня была в конце 90-х чуть выше сбоку на Красноармейской

Ккц, реусы, з.ленські, єрмаки, татаровы, шуфричи - їм не потрібні книгарні, не потрібні фізмати, фізтехи чи хімфаки. Дайош смачно і жирно поїсти, великий блискучий автомобіль і багато дівок в бані! А диплом ВУЗа - можно купить. :mrgreen:
Вот это и есть украинская Ылита. Примитивнейший примитив.
П..ки, неспособные за 12 лет войны создать собственные ракеты. Что крылатые, что баллистические.
Поэтому я лично с большой опаской и недоумением смотрю на самостийное государство.
  kingkongovets написав:там якийсь спеціалізований книжковий магазин при совку був
клятий совок, набудував атомних станцій, мостів, доріг і заводів. І книжкових магазинів.
Ату їх, клятих сталіністів!
Треба брати приклад з грушевського, махна, скоропадського, вынниченки, як розбудовуватим неньку! :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23335
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1810 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12741127421274312744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25389 17623055
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 09:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6917459
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 106909
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10935)
09.03.2026 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.