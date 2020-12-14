Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 21:30

  ihorkyiv написав:Шановні модератори, невже на п"ятий рік великої війни наш форум врешті перетворився на клуб "Ухилянтська устриця", де толерується поширення ухилянтських наративів, всебічна неповага до України, зокрема, із закликами до виїзду усіма, у тому числі незаконними, способами, відверта дискредитація Сил оборони України у частині заходів мобілізації, свідоме і навмисне продукування страху із сморідом власних засцяних ухилянтських підгузків перед майбутнім нашої країни, у разі продовження боротьби, зневажливі вислови і образи на адресу патріотичних і законослухняних форумчан тощо ??...

Громче всех кричит в таких случаях тот, кому явно воевать не грозит.
По поводу ТЦК - это позор на весь мир, не зря они свои морды в балаклавы прячут ибо понимают, что потом судить их всех будут. Вместе с властью нынешней, которая их послала заниматься людоловством.
Сейчас идет просто истребление украинского народа.
Damien
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 21:50

  Damien написав:
  ihorkyiv написав:Шановні модератори, невже на п"ятий рік великої війни наш форум врешті перетворився на клуб "Ухилянтська устриця", де толерується поширення ухилянтських наративів, всебічна неповага до України, зокрема, із закликами до виїзду усіма, у тому числі незаконними, способами, відверта дискредитація Сил оборони України у частині заходів мобілізації, свідоме і навмисне продукування страху із сморідом власних засцяних ухилянтських підгузків перед майбутнім нашої країни, у разі продовження боротьби, зневажливі вислови і образи на адресу патріотичних і законослухняних форумчан тощо ??...

Громче всех кричит в таких случаях тот, кому явно воевать не грозит.
По поводу ТЦК - это позор на весь мир, не зря они свои морды в балаклавы прячут ибо понимают, что потом судить их всех будут. Вместе с властью нынешней, которая их послала заниматься людоловством.
Сейчас идет просто истребление украинского народа.

То це не путлєр з ордою здійснює геноцид українського народу, а ті українці, які організовують свій народ на боротьбу задля його виживання у теперішньому і майбутньому??? Феєрично !!! У природі перемагає той організм (спільнота), який бореться за виживання і врешті перемагає, а той, який складає лапки перед нападником, неминуче і негайно гине. Слабких природа не сприймає, виживати - означає постійно боротися за місце під сонцем. Хоч усвідомлюєте, на чий млин воду льєте своїм дописом з кацапської методички ???
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:15

  ihorkyiv написав:
  Damien написав:
  ihorkyiv написав:Шановні модератори, невже на п"ятий рік великої війни наш форум врешті перетворився на клуб "Ухилянтська устриця", де толерується поширення ухилянтських наративів, всебічна неповага до України, зокрема, із закликами до виїзду усіма, у тому числі незаконними, способами, відверта дискредитація Сил оборони України у частині заходів мобілізації, свідоме і навмисне продукування страху із сморідом власних засцяних ухилянтських підгузків перед майбутнім нашої країни, у разі продовження боротьби, зневажливі вислови і образи на адресу патріотичних і законослухняних форумчан тощо ??...

Громче всех кричит в таких случаях тот, кому явно воевать не грозит.
По поводу ТЦК - это позор на весь мир, не зря они свои морды в балаклавы прячут ибо понимают, что потом судить их всех будут. Вместе с властью нынешней, которая их послала заниматься людоловством.
Сейчас идет просто истребление украинского народа.

То це не путлєр з ордою здійснює геноцид українського народу, а ті українці, які організовують свій народ на боротьбу задля його виживання у теперішньому і майбутньому??? Феєрично !!! У природі перемагає той організм (спільнота), який бореться за виживання і врешті перемагає, а той, який складає лапки перед нападником, неминуче і негайно гине. Слабких природа не сприймає, виживати - означає постійно боротися за місце під сонцем. Хоч усвідомлюєте, на чий млин воду льєте своїм дописом з кацапської методички ???

https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/27/8027457/

Теж, сволото, не виконував мовчки розпорядження сісти у бобік мабуть. Блеяв мабуть про свій вік, у той час як праведні українці, які сумлінно виконували обовязок організаціїї українського народу на боротьбу, з виключно виховними цілями підвищення ним розуміння поточної соціально-політичної ситуації, зламали йому руку.

І ми розуміємо, що статистично лише кожен тисячний випадок, у найкращому випадку, потрапляє у пресу. І у кожного є інформація про 3-5 подібних випадків на рівні я знаю особисто когось, у кого близький знайомий або родич, які не підлягали мобілізації, потрапляв у подібну історію.

І коли серед двох десятків форумчан це трапляється з кимось особисто, лише підтверджує розповсюдженість проблеми. І як відомо безкарність, а це не буде покарано і у випадку Бетона також, буде збільшувати далі кількість таких випадків у прогресії
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:36

adeges
Не відміняючи факт «надмірної сили» (за який відповідати доведеться) , документи таки показати відмовився і закрився в машині. Навіщо!? Покажи що ти 60+ і рибаль спокійно. Ні, кожен хоче доказати що він маклауд , влаштувати словарний пінг-понг (аякже, знаючи що не підлягає, можна і посмикати ТЦК за яйця).
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  ihorkyiv написав:
  Damien написав:[quote="5944288:ihorkyiv"]Шановні модератори, невже на п"ятий рік великої війни наш форум врешті перетворився на клуб "Ухилянтська устриця", де толерується поширення ухилянтських наративів, всебічна неповага до України, зокрема, із закликами до виїзду усіма, у тому числі незаконними, способами, відверта дискредитація Сил оборони України у частині заходів мобілізації, свідоме і навмисне продукування страху із сморідом власних засцяних ухилянтських підгузків перед майбутнім нашої країни, у разі продовження боротьби, зневажливі вислови і образи на адресу патріотичних і законослухняних форумчан тощо ??...

Громче всех кричит в таких случаях тот, кому явно воевать не грозит.
По поводу ТЦК - это позор на весь мир, не зря они свои морды в балаклавы прячут ибо понимают, что потом судить их всех будут. Вместе с властью нынешней, которая их послала заниматься людоловством.
Сейчас идет просто истребление украинского народа.

То це не путлєр з ордою здійснює геноцид українського народу, а ті українці, які організовують свій народ на боротьбу задля його виживання у теперішньому і майбутньому??? Феєрично !!! У природі перемагає той організм (спільнота), який бореться за виживання і врешті перемагає, а той, який складає лапки перед нападником, неминуче і негайно гине. Слабких природа не сприймає, виживати - означає постійно боротися за місце під сонцем. Хоч усвідомлюєте, на чий млин воду льєте своїм дописом з кацапської методички ???

https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/27/8027457/

Теж, сволото, не виконував мовчки розпорядження сісти у бобік мабуть. Блеяв мабуть про свій вік, у той час як праведні українці, які сумлінно виконували обовязок організаціїї українського народу на боротьбу, з виключно виховними цілями підвищення ним розуміння поточної соціально-політичної ситуації, зламали йому руку.

І ми розуміємо, що статистично лише кожен тисячний випадок, у найкращому випадку, потрапляє у пресу. І у кожного є інформація про 3-5 подібних випадків на рівні я знаю особисто когось, у кого близький знайомий або родич, які не підлягали мобілізації, потрапляв у подібну історію.

І коли серед двох десятків форумчан це трапляється з кимось особисто, лише підтверджує розповсюдженість проблеми. І як відомо безкарність, а це не буде покарано і у випадку Бетона також, буде збільшувати далі кількість таких випадків у прогресії[/quote]а ви побільше бикуйте на ментів та тцк, ага
херої підспідничні бл
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:53

adeges Особисто для вас та інших "постраждалих" бетонів :
Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані: стати на військовий облік, оновити персональні дані (через "Резерв+" або ТЦК), завжди мати при собі військово-обліковий документ (паперовий або еВОД) та з'являтися за повісткою. Також заборонено виїзд за кордон для більшості чоловіків цього віку.
Основні обов'язки детально:
Військовий облік: Стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.
Оновлення даних: Протягом 7 днів повідомляти ТЦК про зміну персональних даних (адреса, телефон, сімейний стан).
Наявність документів: Носити з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення (або е-документ у додатку "Резерв+") та пред'являти їх на вимогу поліції або представників ТЦК.
Явка за повісткою: З'являтися до ТЦК у час і місце, вказані в повістці, для взяття на облік, медогляду (ВЛК) або мобілізації.
Медогляд: Проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.
Військовозобов'язані (25–60 років): Підлягають мобілізації, якщо не мають відстрочки.
Призовники (18–25 років): Не мобілізуються без їхньої згоди, якщо не мають офіцерського звання, але повинні перебувати на обліку та проходити базову військову службу.
Обмеження виїзду: Виїзд чоловіків 18–60 років за кордон обмежено, окрім випадків, передбачених законом (відстрочка, зняття з обліку тощо).
Наслідки невиконання:
Ігнорування вимог (неявка за повісткою, неоновлення даних) тягне за собою штрафи та можливість примусового приводу до ТЦК поліцією.
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тебя Иггр надо бы в Национальный Бурятский НИИ исследования головного мозга в Улан-Уде отвезти для опытов
Извилины шоб тамошние учёные у тебя пошукали
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 08:58

ван лав

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Рибальський - кращій ЖК Східної, Центральної та Південної Європи.

угу, гетто на берегу 6 полосной трассы :shock:
там рядом замерший ЖК Оазис просто бриллиант! :mrgreen:

Оазис буде зданий разом зі станцією метро "Суднобудівною". А в цілому там фантастично. Куточок Копенгагену посеред суцільного ПЦя. Рибальський - ван лав.


Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 09:04

Юра-теплотехнік: три кільця хаба

  kingkongovets написав:«Вікторія Берещак відома українська оглядачка ринку нерухомості. Вона спеціалізується на аналізі девелоперського ринку (новобудов) та інвестицій в нерухомість.

Теза "в людей не буде власного житла" яку зараз розганяють помийки звучить апокаліптично, і непослідовно з іншими заявами (всіляких Воскобойникових) які закликають запровадити законодавчий призов жінок в роддоми, бо скоро в пустих квартирах не буде кому жити.

Зростання ціни +30% прогнозують не для всієї нерухомості. Це стосується новобудов з високим ступенем готовності. Нових проєктів закладається у 3-4 рази менше, ніж до 2022.

Покупці на відміну від покупців до 2022 більше НЕ хочуть ризикувати грошима на етапі котловану. На відміну від довоєнних років зараз всі шукають житло, яке вже добудовується, а оскільки таких об'єктів мало, ціна на них росте аномально швидко.

На перший погляд, нелогічно: населення меншає, а ціни ростуть. Диявол криється в деталях.

В країні з нестабільною валютою та закритим фондовим ринком квартира єдиний зрозумілий спосіб збереження капіталу. Попри виїзд мільйонів людей, в Україні все ще залишається великий прошарок тих, хто має заощадження. Вони бачать, що гроші знецінюються, і вкладають їх у цеглу.

Виникла дика нерівність: Пустки-села vs Переповнені хаби.
Теза про те, що "не буде кому жити", справедлива для 80% території України, але не для кількох ключових міст. Мільйони людей переїхали зі сходу та півдня в Київ, Львів, Рівне чи Івано-Франківськ. Для цих міст населення не зменшилося, а навпаки критично зросло.

Пусті квартири це переважно старі панельки в небезпечних регіонах або містечках без роботи. Вони будуть стояти пустками і знецінюватися.

Новобудов про які каже Берещак катастрофічно мало. Забудовники майже не починають нові об'єкти. Виникає ситуація, коли на 100 покупців є лише 10 нових квартир. Це штовхає ціну вгору на ці 30%.

Навіть при меншій кількості людей потреба в квартирах може зростати. Раніше три покоління жили в одній хаті. Зараз молодь прагне жити окремо, кількість розлучень висока, а люди, що втратили житло через війну, створюють додатковий попит.

держава видає кредити єОселя, люди біжать купувати, що ще більше розганяє ціни при обмеженій пропозиції.

Житловий фонд буде сильно надлишковим у масштабах всієї країни, але сильно дефіцитним у вузькому сегменті ринку в окремих містах.

Відсутність статусу критичності для забудовників це слон у кімнаті, про якого намагаються вголос не говорити в офіційних пресрелізах про зростання ринку. Побудувати ЖК зусиллями лише тих, хто має відстрочку (інваліди, багатодітні батьки або чоловіки 60+) неможливо. Терміни здачі будинків переносяться на 1,5-2 роки бо законодавство прямо забороняє наймати людей (ухилянтів).

Оскільки інвалідів/багатодітних/60+, які можуть виконувати будівельні роботи дуже мало, за них йде війна зарплатами. Забудовник платить вдвічі більше, щоб людина просто вийшла на об'єкт. Ці гроші лягають у ціну метра.

Дрібні компанії помруть. Ті, хто не має фінансової подушки, закинуть будівництва. Ринок залишиться за 3–5 гігантами, які мають ресурси домовлятися, залучати іноземні підряди або автоматизувати частину процесів.»

з фб

нова ідея Юри-теплотехнік: три кільця хаба ІТ-Мекки, але після ЯЗ та ОШ
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 09:21

Юра-теплотехнік

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Візьму дешево. Па5К ЄВРО за квадрат без ремонту. Не збираюсь переплачувати.


Не обмежуйте себе ніякими рамками.
беріть па 10 кЄвро якщо з видом не на гаражі

Якщо з гарним ремонтом та італійськими меблями - то доведеться залучити є-оселю на частину вартості. "Квартира повинна коштувати максимум скільки у вас є та доступно в кредит + ще трохи позичити у родичів"(с) (Юра-теплотехнік)

постом вище згадав сабжа, як так?
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2538, 2539, 2540
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25395 17731627
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2026 20:33
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6939444
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 115889
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

