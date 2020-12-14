RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12762127631276412765
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 13:35

до речі бакланська поведінка бетона нагадала мені один випадок, якій стався з моєю знайомою, в якої я під час служби орендував квартиру в Славіку

самотня жінка 40+ років з двома дітьми вирішила переїхати подалі від лбз, приїхала в Київ, зняла саму дешеву двушку десь на Героїв Дніпра, влаштувалась на роботу продавцем в магазин розливного пива і якось намагається виживати і тягнути двох дітей

і все б нормально, але в сусідній квартирі жив ухилянт, який вже декілька років не виходить з дому, живе за рахунок дружини, бухає, деградує, ганяє по синьці дружину і дітей і кожні 5 хвилин палить сидячи на кортах біля її двері і посилає її матом коли вона намагається робити йому зауваження з застосуванням риторики про понаїхавших донбасят і таке інше

і одного разу після чергового зауважання він бухий кинувся на неї з кулаками і жінка ледве встигла сховатися в квартирі а він почав грюкати та ломитись в двері

в вона що? правильно - набрала 102

менти швидко приїхали, зрозуміли що попали на джек-пот і визвали тцк

бидло звичайно ж спакували, трохи ввалили щоб не пи** і зараз він вже виконує свій конституційний обовʼязок в лавах ЗСУ

правда його жінка потім деякий час намагалась її травити, годинами дзвонила в двері, вимагаючи подивитись в очі її дітям, писала прокльони на дверях і навіть підговорила сусідів і ті почали травити і цькувати її дітей во дворі і вона була вимушена занрнктися за допомогою до знайомих, яку звичайно ж отримала

і яка ж тут мораль, запитаєте ви?

а мораль в тому, що якщо вже ти прийняв рішення бути ухилянтом (на яке ти звичайно маєш право) - то сиди під спідницею мовчки і не вийо
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 бер, 2026 13:39, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12268
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2777 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 13:38

  The_Rebel написав: Faceless / kingkongovets Помилився в процентажі, ніколи не мав досвіду розлучення (і надіюсь ніколи не матиму) :D Дійсно, ті випадки про які чув, то було не по дефолту нерівномірний розподіл, а саме за рішенням суду

А хіба є інші способи ділити майно (крім добровільного) окрім рішення суду?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18432
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 13:57

  Hotab написав:А хіба є інші способи ділити майно (крім добровільного) окрім рішення суду?

Так, можна подружжя може добровільно домовитися про поділ майна у будь-якому співвідношенні і зафіксувати це у договорі про поділ майна. Але він обов'язково має бути засвідченим нотаріусом
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 01.06.19
Подякував: 139 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2026 14:20

  ihorkyiv написав:Принцип дій держави має бути один єдиний : не знаєш - розповімо, не вмієш - навчимо, не бажаєш - ПРИМУСИМО
Це все гарно могло би працювати, якщоб посадові особи працювали на державні інтереси. Зараз же ситуація виглядає таким чином, що в держави в частини мобілізації є дві пов'язані задачі. Перша - це виправдана і законна, поповнення особового складу збройних сил. Але, мабуть це була б не Україна, якщо б поряд із цим не виросла гігантська індустрія заробітку на тих, хто не бажає собою поповнювати збройні сили. І ця індустрія збирає данину не лише з тих, кого називають "ухилянтами", але й з інших учасників процесу, і не тільки грошима. Наприклад, працівники тих же силових структур і самих ТЦК платять своєю постійною залежністю від начальства і необхідністью виконувати незаконні розпорядженя, ризикуючи самим попасти в жорна своєї ж системи. Або заброньованих працівників підприємств, що мушуть працювати за умовами, з якими б в інших обставинах не погодилися. Ну і так далі. І ця гігантська машина вже, мабуть, функціонує за своїми законами, що з державою нічого спільного не мають.
M-Audio
 
Повідомлень: 3650
З нами з: 23.03.11
Подякував: 658 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
  #<1 ... 12762127631276412765
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2538, 2539, 2540
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25395 17732911
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2026 20:33
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6939684
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 116013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2809)
29.03.2026 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.