|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 кві, 2026 08:30
rjkz написав: Прохожий написав:
тут интересна математика процесса...
насколько понял Бетон каждый новый бетон(каламбур
) покупает дороже предыдущего и каждый новый ремонт выходит дороже(если однотипный), учитывая короткий временной промежуток покупка/ремонт/продажа можно прийти к схеме "мама заканчивайте торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(утрирую
)
+1
Слово в слово я ему это написал несколько лет назад.
Он с таким-же успехом мог держать ОДНУ квартиру, если оно действительно у него так работает.
звичайно, не те що на падаючому ринку фліпати може кожний
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42827
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2883 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 23 кві, 2026 08:37
yama написав:Дуже цікаво читати цю тему якщо більша частина ТЕЦ Києва як займались теплопостачанням - зруйновані та поки що немає жодних рухів у напрямку еееее…. Я навіть не знаю скажімо загально - виправлення ситуації . Ба більше на мою думку , спираючись на різних «екПердів» з ютубу, та і на звичайну логіку підчас війни ці питання вирішити не можливо. Будівництво якісної приватної котельні на приватному дуже багатому виробництві яке займається експортом , це я до того що гроші там не були обмежувальним фактором, зайняло 1 рік . У Києві таке будівництво ще навіть не починалось і практично не можливе в умовах війни. Якщо мова про багатоквартирні будинки в тому числі новобудови, то там індивідуальне газове опалення згідно норм обмежено чи то 5 чи то 7 поверхів, а таке житло в Києві вже можна вважати майже преміум ))) класом. Тобто автоматично всі мурашники без опалення ще не одну зиму. Друга проблема електроенергія тут ситуація майже така ж сама як і з опаленням , якщо не гірше, основні підстанції лінії розбиваються на раз два , своєї генерації Київ немає .
ТОМУ МЕНЕ ВЗАГАЛІ ДИВУЄ як в здоровому розумі в світлій памяті можна взагалі розглядати купівлю нерухомості по таких цінах чи навіть оренду в Києві у багатоквартирних новобудовах і не тільки. Хіба який сегмент приватних будинків а-ля елітних поселень, де можна самостійно побудувти собі СЕС + поставити генератор на 15-30 кВт, само собою газ і таке інше типу своєї скважини і свого септика ))) але септик якось не асоціюється з елітною нерухомістью .
Цей парадокс пояснити важко , так само як і парадокс голосування за Януковича після оранжевої революції ))) . Чому нема падіння цін в рази на києвську нерухомість - парадокс. Ой я ще забув за війну - обстріли . Найкраща Київська нерухомість це безкоштовна палатка в метро чи оренда підземної парковки переобладнаної під місце для спання
По-перше, з чого ви вирішили, що жодних рухів немає? Ще в березні під кінець сезону опалення і гаряче водопостачання тимчасово відновили, думаю тестово бо короткочасно. Запускали невеликі котельні схоже. То що це не дуже афішували як на мене і правильно.
Все інше вами написане то вже повнісінька дурня
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37605
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1503 раз.
- Подякували: 8310 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 23 кві, 2026 08:52
Faceless написав:
По-перше, з чого ви вирішили, що жодних рухів немає? Ще в березні під кінець сезону опалення і гаряче водопостачання тимчасово відновили, думаю тестово бо короткочасно. Запускали невеликі котельні схоже. То що це не дуже афішували як на мене і правильно.
Все інше вами написане то вже повнісінька дурня
я вам вказав на реальні терміни побудови котельні при необмеженому фінансовому ресурсі при найбільшому бажанні зробити це для себе як наскоріше. Але загалом " Зима близько" (с) Старки і окремо зима покаже хто правий
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5353
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9256 раз.
- Подякували: 1076 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 23 кві, 2026 08:59
yama написав: Faceless написав:
По-перше, з чого ви вирішили, що жодних рухів немає? Ще в березні під кінець сезону опалення і гаряче водопостачання тимчасово відновили, думаю тестово бо короткочасно. Запускали невеликі котельні схоже. То що це не дуже афішували як на мене і правильно.
Все інше вами написане то вже повнісінька дурня
я вам вказав на реальні терміни побудови котельні при необмеженому фінансовому ресурсі при найбільшому бажанні зробити це для себе як наскоріше. Але загалом " Зима близько" (с) Старки і окремо зима покаже хто правий
Я не можу казати за всі будинки взагалі, але там де має знайомих - різні локації на лівому - запустили тестово опалення ще в березні.
Дарницьку ТЕЦ може і не запустять, інші думаю таки запрацюють. Плюс якісь мобільні котельні.
Будинки з власними котельнями то взагалі окремо, там нічого не зникало.
Загалом, незважаючи на все, цю зиму Київ нормально пережив, особливо нові будинки. Звісно є і будинки, де все було дуже погано, але дякувати богу їх небагато. Тож ваші зловтішання недоречні і звучать абсурдно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37605
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1503 раз.
- Подякували: 8310 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 23 кві, 2026 09:20
Якщо мова про багатоквартирні будинки в тому числі новобудови, то там індивідуальне газове опалення згідно норм обмежено чи то 5 чи то 7 поверхів, а таке житло в Києві вже можна вважати майже преміум ))) класом. Тобто автоматично всі мурашники без опалення ще не одну зиму.
Яма як завжди «забув» про свічки зі своїми газовими котельнями . Які пройшли цю зиму без проблем, особливо коли встановили ще і автономне живлення е/е на ці котельні.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18718
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25405
|17861329
|
|
|1380
|6963877
|
|
|3
|126884
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|