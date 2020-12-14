|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2026 07:34
shapo написав:
свои поднявшиеся на приватизации совковой собственности ничего вкладывать не будут
Вони уявлення не мають, як і для чого це робити. Вони не здатні нічого організувати. Апогей їх польота - сотні 25-поверхових недобудів по всьому Києву
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 27 кві, 2026 07:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23361
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1823 раз.
- Подякували: 2601 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 кві, 2026 07:39
shapo написав: Frant написав:
Я на днях розмовляв з немолодими людьми, які займають посади професорів в одному з кращих ВУЗів України.
Зарплати на руки 35000 грн.
Тепер зрозуміло, чому анархічна пшенично-олійна держава не має власних ракет, власних літаків, власних танків?
Наступні покоління укро- професорів, як і укро-міністрів, можна буде міняти місцями з сантехніками і шоферами - ніхто не відчує різниці.
Советская вузовская наука начала деградировать ещё лет за 15 до развала СССР ,академическая чуть позже. 90-е годы добили ее окончательно и к началу 2000-х оказалось,что дедушки учат внуков ,среднее поколение оттуда ушло.
Единственные прорывы были в области ВПК куда СССР никогда не жалел средств.
Сейчас после приобретения военного опыта эта область тоже продвинется.
А уже создание заводов это из области инвестиций,видимо,зарубежных ибо свои поднявшиеся на приватизации совковой собственности ничего вкладывать не будут
Точні науки - ще тримаються на плаву, на залишках СРСРівських наукових кадрів (57-60 або старші). Вимога - За рік друкувати у скопусівських англомовних журналах по 2 статті - вельми непросто. Плюс навчання обормотів-студентів, написання методічок, книжок, монографій. За 35 000 грн у професорів. У доцентів - мабуть, 27 00 грн. І це один з кращих ВУЗів!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23361
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1823 раз.
- Подякували: 2601 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
