Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новини КРЖН: 1) ціни оренди - дійсно їдуть вниз, є підтвердження від знайомого ріелтора. 2) стосовно дАрАжаю найдешевшого житла - працює програма Е-відновлення, за рахунок грошей Європи, вимітаються найдешевші квартири.
Сидимо на голці від ЄС міцно. Не дає падати нерухомості і курсу гривні.