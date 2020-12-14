Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 19:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:У КК комерція, професор
власне кажучи про просадку я мав на увазі якраз житлову

що стосується комерціі - я минулої осені залишив ставки такими як були, не підіймав, а в найважчі місяці зими на прохання орендарів робив скидки два місяці поспіль, єдиний позитив - що все здано і жодного орендаря я за зиму не втратив
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 19:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:У КК комерція, професор
власне кажучи про просадку я мав на увазі якраз житлову
Я не сумніваюсь що совкошлак міг просісти, він більше постраждав від відсутності опалення
А писав я по більш новим будинкам - ніде не було інформації, що було зниження
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 19:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:У КК комерція, професор
власне кажучи про просадку я мав на увазі якраз житлову
Я не сумніваюсь що совкошлак міг просісти, він більше постраждав від відсутності опалення
А писав я по більш новим будинкам - ніде не було інформації, що було зниження
так і є - по новобудам зниження оренди не спостерігається, просів найдешевший сегмент - совкошлак в єбенях
kingkongovets
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 20:56

  kingkongovets написав:Реформа управління житловим фондом: які зміни очікують власників житла
Більше ніж ОСББ: як новий закон про управління житлом змінить правила гри для кожного власника квартири

https://www.liga.net/ua/economics/opini ... kRq1FcTigg



Главная проблема: застройщики навязывают свои управляющие компании. Жильцы фактически загнаны в договоры с аффилированными структурами, которые работают через субподряды своих контор с откатами. Качество услуг низкое, тарифы непрозрачные. Создание ОСББ часто саботируется — не хватает голосов, процедуры сложные.
Кто пытался организовать осбб, знают, сколько работы нужно сделать, сколько подписей собрать, говорить с каждым собственником.

А прикиньте жк, где люди застройщика выкупили десятки квартир и делают бизнес.
В итоге это не управление, а замкнутая коррупционная схема.
Доходило до реального противостояния в одном из жк, который чудом смог организовать осбб, ук выгоняли практически драками.

Часто дом передаётся управляющей компании с недовыполненными техусловиями — кривой теплопункт, проблемы с инженерией и т.д. Жильцы обращаются на горячие линии КМДА, но город не может повлиять на частную контору

Решат они это новым законом, интересно?
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 27 кві, 2026 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 21:04

  Frant написав:
  Faceless написав:
Faceless написав:У КК комерція, професор
власне кажучи про просадку я мав на увазі якраз житлову

Я не сумніваюсь що совкошлак міг просісти, він більше постраждав від відсутності опалення
А писав я по більш новим будинкам - ніде не було інформації, що було зниження

Все банальніше.
Є Київ реальний. Той що навколо нас. Справи в ньому хер.ві.

І є Київ в головах деяких товарижчів. Там все добре, зима пройдена без зауважень, оренда зростає, черги бажаючих і тд і та.

Товарищ профессор.
Вы раз в жизни сделайте человеческий ремонт в своём бабушатнике, на который вам достался на холяву, и, глядишь, к вам придут нормальные состоятельные арендаторы.
Выходите из поля нищеты и бесконечного инфантильного нытья, от которого тошно всем уже
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 05:31

Бєєє, не турбуйся за мене.
У мене все норм.

До відома любителів бетонних паралелепіпедів:

"Невдовзі можливе підвищення тарифів на електроенергію, газ і опалення — цього вимагають МВФ та ЄС, — повідомив директор ЦДЕ Олександр Харченко"
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 05:35

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
Faceless написав:У КК комерція, професор
власне кажучи про просадку я мав на увазі якраз житлову
Я не сумніваюсь що совкошлак міг просісти, він більше постраждав від відсутності опалення
А писав я по більш новим будинкам - ніде не було інформації, що було зниження
в 25-поверхових новобудах екстра-класу - все буде гуд! Економіка успішно розвивається, мігрантів все більше, перебої з е/е відсутні, персональні газові котельні, мегапатужні генератори, які ніколи не ламаються, зарплати у когось все більші, війни немає, прильоти відсутні, війну виграли, все чудово!

Все таки, у мене і моїх колег по роботі, давно і міцно склалось стійке враження, що самостійна Ыліта (за невеликими винятками) абсолютно не відчуває війни і не приймає в ній жодної участі.

***"*
на днях розмовляв з немолодими людьми, які займають посади професорів в одному з кращих ВУЗів України.
Зарплати на руки 35000 грн.

Тепер зрозуміло, чому анархічна пшенично-олійна держава не має власних ракет, власних літаків, власних танків, власних роботів, власних станків ЧПУ?

Наступні покоління укро- професорів, як і укро-міністрів, можна буде міняти місцями з сантехніками і шоферами - ніхто не відчує різниці
