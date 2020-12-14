Про економіку на генераторах - рил правильно сказав. Я ж зимою попереджував, що в реальному Києві - справи погані.
До речі, він підтвердив, що ціни оренди Кржн посипались вниз.
І ніякі генератори, ніякі персональні сонячні станції, ніякі приватні ППО не врятують столицю страни крєпкіх некорумпованих бесхозяйствєнніков - від глобальної цінової просадки .
Європа дає гроші злодіям - ціни тримаються, навіть зростають на найдешевший сегмент. Перестане давати або уріже фінансування клептократів - тоді картинка проясниться