|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 тра, 2026 16:59
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:
1–9 поїздок — 30 грн
10–19 — 28,90 грн
20–29 — 27,80 грн
30–39 — 26,60 грн
40–49 — 25,50 грн
50 поїздок — 25 грн
Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.
Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:
студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;
учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку — зі знижкою 75%.
Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.
Нагадаємо, що вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.
КМДА
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12308
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 18 тра, 2026 17:43
В Харькове насколько я помню общественный транспорт бесплатный.Харьковчане поправьте если не прав.А у Киева да,....денег нет.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1597
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 тра, 2026 17:51
посетитель написав:В Харькове насколько я помню общественный транспорт бесплатный.Харьковчане поправьте если не прав.А у Киева да,....денег нет.
у Києва і кредиту та заборгованості як у Харківа нема, його просто тупо грошима з бюджета заливають, та й вся Україна туди як в Київ не преться
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12308
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 19 тра, 2026 06:59
посетитель написав:
В Харькове насколько я помню общественный транспорт бесплатный.Харьковчане поправьте если не прав.А у Киева да,....денег нет.
Не бывает ничего бесплатного. За популизм платят другие
Бесплатный. Капец смешно. Повозите меня кто-то бесплатно сегодня по Киеву
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6245
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Вів 19 тра, 2026 14:38
посетитель написав:
В Харькове насколько я помню общественный транспорт бесплатный.Харьковчане поправьте если не прав.А у Киева да,....денег нет.
Да, пока еще бесплатно. Журналисты критиковали за популизм как Терехова так и Кличка. Первым в чувство пришел мэр Киева. Наш, харьковский пока продолжает этот подкуп потенциальных избирателей.
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 975
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 тра, 2026 18:22
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12308
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 19 тра, 2026 21:03
Бетон написав: посетитель написав:
В Харькове насколько я помню общественный транспорт бесплатный.Харьковчане поправьте если не прав.А у Киева да,....денег нет.
Не бывает ничего бесплатного. За популизм платят другие
Бесплатный. Капец смешно. Повозите меня кто-то бесплатно сегодня по Киеву
Я можу бесплатно відвезти тебе до ТЦК
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23381
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 2606 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 тра, 2026 21:07
Біоритм безумовно гарний, але є й деякі недоліки:
*Місце дуже щільно забудоване - "прямо кривавий океан" і "Позняки на Либідській".
Так поруч і Франц.квартал1+2 і Тар'ян і Централ парк і Трініті і Бульвар Фонтанів інші.
*Паркомісця десь 1 місце на 2 квартири - замало.
*Електричне опалення - якось при блекаутах стрьомно та і взагалі не найкращий варіант.
*Проект буде здаватися почергово з 2028 року і далі ще багато років жити "на будівництві"
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 584
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1801 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 19 тра, 2026 22:39
Frant написав: Бетон написав:
Не бывает ничего бесплатного. За популизм платят другие
Бесплатный. Капец смешно. Повозите меня кто-то бесплатно сегодня по Киеву
Я можу бесплатно відвезти тебе до ТЦК
Оставь свой номер телефона, когда кому-то надо будет поехать в ТЦК, я буду давать его - вот есть человек такой, бесплатно возит
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25407
|17999056
|
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
|
|1380
|6988215
|
|
|3
|134636
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|