Додано: Нед 24 тра, 2026 18:40

Декілька годин тому повернувся з Лук"янівки.

Постраждала у легкий спосіб моя орендна квартира у цегляному хрущику : вибуховою хвилею при важкому ураженні сусіднього будинку вибило скло на балконі і зірвало механізм на металопластикових балконних дверях у вітальні та кухонному вікні, вирвало гратки витяжних отворів на кухні і ванній кімнаті. Саме скло металопластикових вікон ціле. Клієнти під час тривоги і удару перебували, слава Богу, у бомбосховищі, не полінувалися, як я із сім"єю постійно грішу на Печерську. У будинку, який піддався ураженню, немає жодного вцілілого вікна, посередині будівлі повністю знищено два верхніх поверхи. Злегка постраждало багато сусідніх будинків.

Вікна моєї квартири у сталінці, яка знаходиться у 150 метрах від епіцентру вибуху, не постраждали, хоча на першому поверсі вибило частину аптечної вітрини. Уже вдруге за час війни Бог милує цю квартиру, бо у деяких сусідів вікна у минулому році повибивало.

Клієнти у третій квартирі, яка далеченько від місця трагедії, розповіли, що будинок добряче струснуло, ймовірно, від потужного вибуху в іншій локації. З пошкоджень у квартирі - трохи відійшли шпалери під стелею на кухні.

Минула ніч в квартирі на Печерську була мене найважчою за усю війну. Наше ПРО так гатило, що, здавалося, аж автівки на подвір"ї підстрибували, заливаючись співом сигналізацій. Кацапські дрони над моєю локацією літали роями і довго, чого раніше не було. Вижили, і слава Богу. Тримаймося.