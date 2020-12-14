|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 тра, 2026 12:55
baraka написав: Faceless написав:
Укрстат перестав публікувати більшість такої інформації після 2021 року, що ви збираєтесь рахувати?
І що саме ви хочете побачити? Що після початку повномасштабної війни ситуація погіршилася? Вау, яка несподіванка
Конечно, наше государство всё больше закрывается там, где ему не хочется отвечать на неудобные вопросы. И это было ещё заранее до войны.
Тем более, что лохторат схавает, ведь зараз вийна, не на часи и т.д.
Какую военную тайну несёт в себе закрытие информации о выехавших ? А о пенсионерах ?
Оно ж толком собрать то эту информацию не может, только примерно.
А ведь вопрос не только о населении, а о том, что мы делаем дальше, какие наши пределы и возможности.
Вы видите очевидную истину что ситуация стала хуже после начала войны, и не хотите копнуть глубже, а я вижу вопросы:
1) где наш предел по населению ?
2) далеки ли мы до него ?
3) что делаем чтобы компенсировать приближение к пределу ?
4) как приближение к пределу населения влияет на способность восстановиться при наступлении перемирия ?
5) какое количество мигрантов нам надо будет ?
6) какое количество мигрантов мы сможем переварить чтобы Украина не сильно переставала быть Украиной?
7) а какая взаимосвязь между количеством населения и увеличением налогов ?
8 ) что будет с налогами после войны ?
и т.д.
с ответов на неудобные вопросы (анализа) начинается осознание - находимся мы в ж*** или в ж%пе - ж%опе - ж%опе.
я до%бываюсь к своей стране, потому, что не согласен со стратегией "ночь продержаться да день простоять", а "а после нас хоть потоп".
но если вы согласны - ок, вы кушаете "не на часи", "нам эту информцию не дают" - это ваше право, тоже позиция.
Що мені чи вам дадуть ці цифри? От конкретно, дізналися ви "межу по населенню". І що далі? Напишете гнівний допис в фейсбуці, чи що? Петицію може?
Про те, що під час війни ситуація погіршується, навіть аналізу не треба проводити, це б*** очевидно.
Вкиди про мігрантів це настільки тупо, що навіть продовжувати ту тему не бачу сенсу.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37795
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 8317 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 24 тра, 2026 13:43
Faceless написав:
Що мені чи вам дадуть ці цифри?
ну я и Бетон по этим цифрам (и частично, без них) уже приняли какие-то решения.
я не призываю какие-то решения принимать вам (Боже упаси), но вы даже цифры не хотите увидеть, вам не интересно узнать насколько сложна наша ситуация. И, увы, чем бОльшей части это не итересно, тем дальше мы от изменений в положительную сторону, тем бОльшую часть нашей жизни мы проживём хуже чем могли бы.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5491
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 921 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:19
baraka написав: Faceless написав:
Що мені чи вам дадуть ці цифри?
ну я и Бетон по этим цифрам (и частично, без них) уже приняли какие-то решения.
я не призываю какие-то решения принимать вам (Боже упаси), но вы даже цифры не хотите увидеть, вам не интересно узнать насколько сложна наша ситуация. И, увы, чем бОльшей части это не итересно, тем дальше мы от изменений в положительную сторону, тем бОльшую часть нашей жизни мы проживём хуже чем могли бы.
Ну-ну, які рішення? От отримали ви, скажемо, реальну цифру поточного населення з віковою структурою. Що далі? Збирати майдан? Писати петицію? Йти штурмувати Тису?
Я наразі не переймаюся тими показниками, про які ви пишете, тому, що вони ніяк не вплинуть на те, що я роблю зараз і планую робити в найближчий час. От взагалі ніяк.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37795
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 8317 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:38
ночь сам в подвале просидел под прилетами, так что злорадствовать тут точно не над чем — все в одной лодке.
прав baraka. имеем полную импотенцию власти в плане стратегии. У государства нет никакого плана ни по экономике, ни по защите инвесторов, ни по удержанию человеческого капитала. Все живет сегодняшним днем, пока система выжимает последние соки из тех, кто еще остался.
Где снижение налогов как в начале войны? Где хоть один закон в помощь?
за последнее время поездил по регионам, посмотрел, что происходит вглубь страны. 8 лет несменяемости местной и центральной власти, кумовство и закручивание гаек на фоне тотальной деградации управления просто ведут страну к гибели
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6252
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 577 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Нед 24 тра, 2026 15:10
в Трініті ракета пробила перекриття і ввійшла прямо в паркінг в метрі від стіни будинка
якщо вважаєте паркінг надійним сховищем майте на увазі
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12318
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 24 тра, 2026 18:40
Декілька годин тому повернувся з Лук"янівки.
Постраждала у легкий спосіб моя орендна квартира у цегляному хрущику : вибуховою хвилею при важкому ураженні сусіднього будинку вибило скло на балконі і зірвало механізм на металопластикових балконних дверях у вітальні та кухонному вікні, вирвало гратки витяжних отворів на кухні і ванній кімнаті. Саме скло металопластикових вікон ціле. Клієнти під час тривоги і удару перебували, слава Богу, у бомбосховищі, не полінувалися, як я із сім"єю постійно грішу на Печерську. У будинку, який піддався ураженню, немає жодного вцілілого вікна, посередині будівлі повністю знищено два верхніх поверхи. Злегка постраждало багато сусідніх будинків.
Вікна моєї квартири у сталінці, яка знаходиться у 150 метрах від епіцентру вибуху, не постраждали, хоча на першому поверсі вибило частину аптечної вітрини. Уже вдруге за час війни Бог милує цю квартиру, бо у деяких сусідів вікна у минулому році повибивало.
Клієнти у третій квартирі, яка далеченько від місця трагедії, розповіли, що будинок добряче струснуло, ймовірно, від потужного вибуху в іншій локації. З пошкоджень у квартирі - трохи відійшли шпалери під стелею на кухні.
Минула ніч в квартирі на Печерську була мене найважчою за усю війну. Наше ПРО так гатило, що, здавалося, аж автівки на подвір"ї підстрибували, заливаючись співом сигналізацій. Кацапські дрони над моєю локацією літали роями і довго, чого раніше не було. Вижили, і слава Богу. Тримаймося.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 1015
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 тра, 2026 23:16
Faceless написав:
rjkz написав:а очень многие выехали целыми компаниями (штат компаний плюс семьи) в прилегающие к Украине страны накануне войны, они не фигурируют в статистике выехавших после полномасштабки, но фактически они предУпредили начало войны, выехав до этого.
То ніяк не мільйони людей, хіба в період "до повномастабки" ви включаєте років 30
Я и не говорю, что их миллионы.
Миллионы - это про начало полномасштабки.
А буквально еще накануне вторжения, за часы фактически, тут на форуме кое кто писал, что ничего не будет. Но буквально через пару недель сбрился у видрядження в Вену.
Так что видеть будущее могут не только лишь все.
Так как я знаю о трех компаниях из только Киева, которые выехали накануне войны (Турция, Польша и Чехия, еще одна выехала за более продолжительное время на Мальту, поэтому я ее не включаю), с сотрудниками и их семьями, то допускаю, что выехали десятки или сотни (скорей всего) компаний. А это десятки тысяч людей (сотрудники с семьями).
Акцент я ставил именно на то, что эти люди НЕ ВОШЛИ в статистику выехавших в результате начала войны.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18513
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8910 раз.
- Подякували: 5651 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25407
|18018652
|
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
|
|1380
|6990515
|
|
|3
|135576
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|