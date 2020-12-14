RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12815128161281712818
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:53

  Бетон написав:​Почему экономика до сих пор не на военных рельсах? Если у нас каждый объект под угрозой, то где жесткая мобилизация ресурсов под нужды фронта?

Тебя же жестко пытались мобилизировать, тебе не понравилось ...

А тут как разошелся, как разошелся ...

"Советы космического масштаба и космической глупости"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14150
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 20:11

  Striker написав:О, а де в нас енергетики сильно більше отримують? Ну, я можу знайти в Дніпрі хай за 40-50к грн роботу, мені вже колись пропонували до війни інженером з експлуатації в ТРЦ і об'єкти Delmar. Я пройшов співбесіду і мене брали. Але як раз сталася бідося і я випав на 3-4 місяці через операцію. І це багато, штука баксів? І хто сказав про здорового чоловіка, ти знаєш всі мої болячки? Я до 30 років переніс 4 операції, якщо що. Продовжуй поноситись далі, дуже цікаво.

В назк селючки з одним тільки суржиком отримують 60. При цьому закривають перевірки проти дітей депутатів, а торблять тільки директорів сільських шкіл десь в кукуєво
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 17.12.22
Подякував: 226 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 21:22

  Бетон написав:Сравнить экономику воюющего государства с солдатом в окопе — попытка оправдать полный провал в управлении. Солдат в окопе не должен думать об экономике, у него другая задача.
Так и у Украины сейчас другая задача. Не допустить исчезновения государства (для себя) и не стать частью империи, которая поползёт расширяться дальше (для Запада). В чём принципиальная разница?
​Если всё настолько безнадежно, почему тогда без остановки клянчат донаты и западную помощь? План на десятилетия вперед — это просто ходить с протянутой рукой и жить на субсидии? Без собственной работающей экономики оружие завтра давать перестанут — и что тогда?
Тогда конец Украине, неужели это секрет какой-то? Украина с любой экономикой без помощи не выстоит перед агрессией государства, которое может жить вообще без экономики только с доходов продажи ископаемых, в том числе и на Запад. Это же всё равно, что сейчас Трамп объявил бы войну Украине. Если в начале полномасштабной агрессии ещё была надежда, что агрессора лишат международных доходов, и ему придётся свернуть военные действия, на которые просто не будет средств, то сейчас эти надежды очевидно растаяли, как дым. Единственная возможность не проиграть в войне -- это международная помощь "столько, сколько потребуется", как было однажды обещано, и только средства для ведения войны у России, может быть, иссякнут, несмотря на все углеводороды.
​Почему экономика до сих пор не на военных рельсах? Если у нас каждый объект под угрозой, то где жесткая мобилизация ресурсов под нужды фронта? Почему вместо заводов по производству дронов и снарядов мы видим перекладывание брусчатки, закупки барабанов и распил бюджетов? ​
Бу-га-га, этот вопрос я задаю себе и другим с того момента, как, выбравшись из зоны боевых действий, увидел в окно, как строители продолжают строить дом. Просто жилой дом. Как ни в чём не бывало. Все эти краны, бульдозеры, бетономешалки -- не отправились строить оборонительные сооружения, как и рабочие. Они даже не отправились строить какое-то временное жильё для выехавших из оккупации или пострадавших от обстрелов. Достроить дом и продать в нём несколько десятков квартир оказалось важнее.
​ Израиль или Южная Корея десятилетиями живут под угрозой тотального уничтожения, строя при этом топовые мировые экономики.
И те, и другие, долгое время сильно зависили от внешней экономической помощи, даже в отсутствие активных боевых действий. Южной Корее вообще сначала помогли отбиться, а не исчезнуть с политической карты прямыми военными мерами, а не только поставками оружия и техники.
Риски — это повод не закрывать глаза, а строить подземные производства, менять налоговую систему и страховать бизнес.
Эти ваши предложения похожи на советы больному начать правильно питаться и вести здоровый образ жизни, когда у него диагностировали рак. Здоровый образ жизни, конечно, полезная вещь, и даже может помочь в борьбе с раком, но оно не может заменить лечение. Подземные производства -- штука охренительно дорогая, и стоимость производимого на таком производстве не может быть конкурентоспособной. Значит, на этом производсте должно выпускаться то, для чего стоимость решающего значения не имеет. Ну, видимо, в данном случае, оружие. Но производством оружия экономику не поднять, а панацеей подземное расположение всё равно не является. Так зачем тратить деньги западной помощи на заведомо проигрышное мероприятие? Пусть уж лучше рейнметал там клепает ракеты, и передаёт Украине, это дешевле.
​Что касается вашего пренебрежительного - инвесторы в киевские бетонометры, эти люди вливают миллиарды в экономику страны прямо сейчас.
По сути, глобально - вливают западную помощь в бетонометры вместо обороны, вот и всё. Но речь ведь даже не об отношении, а о том, какую ещё защиту для "инвесторов" вы хотели бы видеть?
M-Audio
 
Повідомлень: 3693
З нами з: 23.03.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
  #<1 ... 12815128161281712818
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2539, 2540, 2541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25407 18022311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6991047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 135789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.