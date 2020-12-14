Додано: Пон 25 тра, 2026 21:22

Бетон написав: Сравнить экономику воюющего государства с солдатом в окопе — попытка оправдать полный провал в управлении. Солдат в окопе не должен думать об экономике, у него другая задача.

​Если всё настолько безнадежно, почему тогда без остановки клянчат донаты и западную помощь? План на десятилетия вперед — это просто ходить с протянутой рукой и жить на субсидии? Без собственной работающей экономики оружие завтра давать перестанут — и что тогда?

​Почему экономика до сих пор не на военных рельсах? Если у нас каждый объект под угрозой, то где жесткая мобилизация ресурсов под нужды фронта? Почему вместо заводов по производству дронов и снарядов мы видим перекладывание брусчатки, закупки барабанов и распил бюджетов? ​

​ Израиль или Южная Корея десятилетиями живут под угрозой тотального уничтожения, строя при этом топовые мировые экономики.

Риски — это повод не закрывать глаза, а строить подземные производства, менять налоговую систему и страховать бизнес.

​Что касается вашего пренебрежительного - инвесторы в киевские бетонометры, эти люди вливают миллиарды в экономику страны прямо сейчас.

Так и у Украины сейчас другая задача. Не допустить исчезновения государства (для себя) и не стать частью империи, которая поползёт расширяться дальше (для Запада). В чём принципиальная разница?Тогда конец Украине, неужели это секрет какой-то? Украина с любой экономикой без помощи не выстоит перед агрессией государства, которое может жить вообще без экономики только с доходов продажи ископаемых, в том числе и на Запад. Это же всё равно, что сейчас Трамп объявил бы войну Украине. Если в начале полномасштабной агрессии ещё была надежда, что агрессора лишат международных доходов, и ему придётся свернуть военные действия, на которые просто не будет средств, то сейчас эти надежды очевидно растаяли, как дым. Единственная возможность не проиграть в войне -- это международная помощь "столько, сколько потребуется", как было однажды обещано, и только средства для ведения войны у России, может быть, иссякнут, несмотря на все углеводороды.Бу-га-га, этот вопрос я задаю себе и другим с того момента, как, выбравшись из зоны боевых действий, увидел в окно, как строители продолжают строить дом. Просто жилой дом. Как ни в чём не бывало. Все эти краны, бульдозеры, бетономешалки -- не отправились строить оборонительные сооружения, как и рабочие. Они даже не отправились строить какое-то временное жильё для выехавших из оккупации или пострадавших от обстрелов. Достроить дом и продать в нём несколько десятков квартир оказалось важнее.И те, и другие, долгое время сильно зависили от внешней экономической помощи, даже в отсутствие активных боевых действий. Южной Корее вообще сначала помогли отбиться, а не исчезнуть с политической карты прямыми военными мерами, а не только поставками оружия и техники.Эти ваши предложения похожи на советы больному начать правильно питаться и вести здоровый образ жизни, когда у него диагностировали рак. Здоровый образ жизни, конечно, полезная вещь, и даже может помочь в борьбе с раком, но оно не может заменить лечение. Подземные производства -- штука охренительно дорогая, и стоимость производимого на таком производстве не может быть конкурентоспособной. Значит, на этом производсте должно выпускаться то, для чего стоимость решающего значения не имеет. Ну, видимо, в данном случае, оружие. Но производством оружия экономику не поднять, а панацеей подземное расположение всё равно не является. Так зачем тратить деньги западной помощи на заведомо проигрышное мероприятие? Пусть уж лучше рейнметал там клепает ракеты, и передаёт Украине, это дешевле.По сути, глобально - вливают западную помощь в бетонометры вместо обороны, вот и всё. Но речь ведь даже не об отношении, а о том, какую ещё защиту для "инвесторов" вы хотели бы видеть?