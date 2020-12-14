TUR написав:Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.
А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.
Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.
Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить