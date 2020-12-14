Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:38

  TUR написав:Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.
А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.

Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.

Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.


Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
shapo
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:30

  Hotab написав:якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»
І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?

Вони перевіряють, що гроші які ви відправляєте ваші і отримані законним шляхом.
Договір купівлі-продажу чи справка о доходах підійде.
foxluck
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 20:09

  shapo написав:Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?

Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше
TUR
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 20:12

Війна благотворно вплинула на український ринок праці.
Часи, коли працездатного населення і дешевої електроенергії - був надлишок, і Ыліта реально не знала, що з ними робити - давно пройшли.

При таких темпах депопуляції - скоро населення залишиться 15 млн. І зарплати будуть європейські)))) якщо державу не розкрадуть до того часу.
Frant
