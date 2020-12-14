Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:14

kingkongovets написав: Rack написав: Є, звісно, і інши кейси - де люди покинувши бізнес в Україні, вже успішно розвивають його за кордоном.Але це люди справи, родина банкира на таке навряд чи здатна.



о, а можна приклади таких бізнесів? особисто я про таке не чув, але наприклад в штатах 99% бізнесменів з постсовка водять траки о, а можна приклади таких бізнесів? особисто я про таке не чув, але наприклад в штатах 99% бізнесменів з постсовка водять траки

Имеется ввидуБизнес в постсовке=>Бизнес в США?Или другие варианты тоже?Конечно, бОльшей частью эмиграция на первых порах как минимум дает понижение соцстатуса для кого это важно.Но, если это подойдет...Моя терапевт когда-то приехала из Украины, там была тоже врачем, в Виннице или Винницкой области. Тут подтвердила свой диплом, работала некоторое время в госпитале, потом открыла свой медицинский офис, который на момент, когда мы стали ее пациентами, работал 2 дня в неделю, остальные дни она работала в госпитале. Сейчас работает 5 дней в неделю, из чего я делаю вывод, что она полностью работает на свой бизнес.Штат - 1-2 девочки на рецепшене, 1 медсестра и еще появился один кабинет, в котором какая-то женщина, чем занимается пока не понял.Чтобы понимать размер оборота, офис работает примерно с 9.30 утра до 4-5 вечера, на одного пациента у доктора примерно 15-30 минут уходит.Страховая платит за визит одного пациента примерно 250-300 долларов.Приемы идут практически нон-стоп. Конечно, надо платить и персоналу и за помещение и накладные расходы и оборудование офиса и тд, но в целом вроде справляется. Насколько я знаю, купила дом в очень (самой?) престижной части южного Бруклина несколько лет назад.Траки? Начнем с того, что иммигранты из постсовка в большинстве своем, даже если работают на компанию, то работают или на 1099 или как компания.В последствии покупают свой трак, потом еще один, на него сажают водителя, потом еще. Сейчас у тракового бизнеса не самые лучшие времена, но еще несколько лет назад, начиная с водителя на чужом траке, за несколько лет люди делали свои компании из десятков траков. Показательна история одного бывшего одессита, который одним из первых ухватил тему, что вместо больших фур на которых нужны СДЛ, можно гонять на бокс-траках на базе ф 250-350 и водилами с обычными правами. Потом постепенно тема сдулась и он начал выход из бизнеса с около 300 траков. Причем сам выкупал на аукционах форды, была своя база по переоборудованию.Еще один бывший украинец владеет по американским меркам средней траковой компанией, своим офисным зданием. Дом в Чикаго. Ведет ютуб канал ALVIV.Один бывший киевлянин, бывший уже ютубер, в Киеве занимался бизнесом, завязаном на аптеках. В США пробовал разное, остановившись на отправке битков на постсоветское пространство. Взял участок земли в НДЖ рядом с НЙ, построил там офисное здание, и стоянку. Есть штат работников и техника. Через несколько лет купил без мортгиджа таунхоум в городке Байон через Гудзон от Манхеттена.Вариантов со строительством тоже очень много.Бывшие прорабы вполне себя нормально чувствуют в подобном бизнесе. От просто контракторов до флиппинга.В южном Бруклине некогда гражданин Молдовы строит многоквартирные дома бизнескласса (по нйским меркам, по украиским - комфорт). Компания RYBAK, соответственно владелец - Рыбак. Квартиры в его домах стоят сейчас порядка миллиона. ЧЕм он занимался в Молдове и когда уехал - не знаю. Когда-то мне предлагали там позицию, но на тот момент мои текущие условия были лучше предложенного, поэтому отказался.Один из самых известных почтовых сервисов Мист, основан и принадлежит бывшему львовянину.Чувак, которому пришло в голову под итальянозвучащим брендом делать когда-то обувь в Одессе (или Броварах, почему-то крутится это в голове), переехал в НЙ и тут его бизнес взлетел. Родственник моего знакомого. Сам бренд когда-то был на слуху в Украине, сейчас вылетел из головы. Я знал что это украинское производство. Выпускал (выпускает?) модельные женские сапоги.В НЙ есть небольшой банк. Называется Українська Кредитна спілка. Во времена, когда открыть первый счет в банке было проблемой (например, мне еле удалось открыть свой первый счет в чейзе через более чем 2 месяца после приезда и заняло это более 3 недель), этот банк открывал украинцам счета быстро и без проблем. Для многих украинцев он стал первым банком в США. Есть знакомые, которые и мортгидж на квартиру там взяли. Дайте угадаю, наверное банк с таким названием отрыл выходец...из Камеруна?. Наверняка украинец.Масса продуктов питания, произведенных в США, с укранскими названиями.Кем они открыты?Мы покупаемБатон Львівський (вироблено в США)Хліб Український житній (вироблено в США).Пламинговая компания "Слава Україні". Не знаю насколько большая, несколько вэнов видел с тризубом на капоте.Собственно, бизнесмены из постсовка сюда ехали и едут толпами по причине очень благоприятной бизнес среды.Трамп немного эту среду подпортил, например, НЕ компаниям, зарегистрированным в США, но принадлежащие НЕ гражданам или даже имеющим в составе учредителей НЕ граждан (даже гринкардхолдеров), закрыли доступ к бизнескредитованию. Возможно ввиду злоупортреблений, чел приезжал по турвизе, открывал ЛЛС, брал кредит, деньги выводил, банкротил компанию и сваливал.Или приезжали кто угодно, брали кредит, скупали недвигу под эйрбиэндби и "простым американским труженникам" взвинчивали цену на недвигу.Кстати, эйрбиэндби - тоже-ж бизнес. Я даже не берусь оценить сколько народу владеет домами/квартирами под эйрбиэндби. Есть такие, у кого десятки домов.