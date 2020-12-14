Мер Києва заявив, що фонтан є "найбільш нейтральним рішенням" для громадського простору на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку — оскільки встановлення будь-якої скульптури викличе суперечки.
За його словами, територія біля колишнього пам'ятника Леніну зараз є "відрізаним острівцем", який хочуть зробити повноцінним громадським простором:
"Хтось захищає Леніна, хтось хоче Скоропадського поставити, хтось хоче поставити козака, який несе хрест. Там стільки пропозицій і кожен скульптор хоче в цьому місці поставити якусь скульптуру".
Кличко також заявив, що це місце має "дуже негативну енергетику", а навколо будь-якої потенційної скульптури виникатимуть конфлікти:
"Ви собі не можете уявити, скільки людей приходять до мене кожного дня з пропозицією когось там поставити: тільки цього, а не іншого. І кого б ми не поставили, буде багато різних думок: чому цього, а не цього, буть відстоювати, буде великий, є таке слово, срач".
Очільник столиці вважає, що класичний київський фонтан стане найбільш нейтральним рішенням, а сама територія після оновлення "почне жити".
