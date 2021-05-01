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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12847128481284912850>
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
Бетон
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цена обьекта и есть ли Е-оселя?
барабашов
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 11:31

  барабашов писал(а):Цена обьекта и есть ли Е-оселя?

Наличка, синий доллар
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Бетон
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker писал(а):Якось історично склалося, що такі розрахунки зазвичай в доларах, бо євро не дуже стабільна валюта?

Останнім часом доляр не краще
Faceless
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Взагалі то з 2014 року Україна повинна була поступово перейти на євро. Дивно що досі цього не сталося. Економічного підгрунтя доларізації української економіки більше немає. Викликана вона була залежністю від імпорту енергоносіїв з рашки. За яки платили доларами. Хоча експорт комодов - основної нашої галузі, також здебільшого прайситься в долярах - за бажанням можна було перевести на євро. Але навіщо якщо всі звикли до доларів? Хоча локально, на Заході України, я чув що євро вже набагато більш розповсюджена валюта. Знову ж таки - тому що основний "експорт" (перекази заробітчан) був саме у ЄВРО.
Є, щоправда, один вагомий фактор за збереження доларізації - американський фондовий ринок і все більша і більша кількість наших громадян які в нього інвестують.
airmax78
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 13:40

  airmax78 писал(а):Взагалі то з 2014 року Україна повинна була поступово перейти на євро. Дивно що досі цього не сталося. Економічного підгрунтя доларізації української економіки більше немає. Викликана вона була залежністю від імпорту енергоносіїв з рашки. За яки платили доларами. Хоча експорт комодов - основної нашої галузі, також здебільшого прайситься в долярах - за бажанням можна було перевести на євро. Але навіщо якщо всі звикли до доларів? Хоча локально, на Заході України, я чув що євро вже набагато більш розповсюджена валюта. Знову ж таки - тому що основний "експорт" (перекази заробітчан) був саме у ЄВРО.
Є, щоправда, один вагомий фактор за збереження доларізації - американський фондовий ринок і все більша і більша кількість наших громадян які в нього інвестують.


Людство ще не винайшло альтернативи долару для оплати енергоносіїв навіть не з рашки в Україну а з аравій в ЄС. Сунєтєсь зі своїми кольоровими фантіками - шейхи пошлють далеко і обідно. Комісії за РКО в євро навіть у таких українських начебто євробанках як ОТП та Райф - конські, надовго відіб'ють охоту випендріваться :mrgreen:
fox767676
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 14:58

  fox767676 писал(а):
  airmax78 писал(а):Взагалі то з 2014 року Україна повинна була поступово перейти на євро. Дивно що досі цього не сталося. Економічного підгрунтя доларізації української економіки більше немає. Викликана вона була залежністю від імпорту енергоносіїв з рашки. За яки платили доларами. Хоча експорт комодов - основної нашої галузі, також здебільшого прайситься в долярах - за бажанням можна було перевести на євро. Але навіщо якщо всі звикли до доларів? Хоча локально, на Заході України, я чув що євро вже набагато більш розповсюджена валюта. Знову ж таки - тому що основний "експорт" (перекази заробітчан) був саме у ЄВРО.
Є, щоправда, один вагомий фактор за збереження доларізації - американський фондовий ринок і все більша і більша кількість наших громадян які в нього інвестують.


Людство ще не винайшло альтернативи долару для оплати енергоносіїв навіть не з рашки в Україну а з аравій в ЄС. Сунєтєсь зі своїми кольоровими фантіками - шейхи пошлють далеко і обідно. Комісії за РКО в євро навіть у таких українських начебто євробанках як ОТП та Райф - конські, надовго відіб'ють охоту випендріваться :mrgreen:


доллар это свобода, капитализм и инвестиции. Евро - бюрократия, ограничения и сраный социализм, который убивает конкуренцию.

Я не хочу европейскую тупую уравниловку, где скоро не останется ни одной кофейни.

Я хочу Илона Маска, Джобса у себя в стране, а не безликого дрожащего от запретов немца по имени Мохаммед, которое лидирует в мегаполисах Германии!
Бетон
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон писал(а):Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.


что продал и где?
Олежан
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 15:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках пʼятничного офтопу - іноагент одуван про ринок нерухомості та оренди в НЙ

подивіться на власні очі як там все це виглядає і відбувається насправді, достатньо розлогий, професійний та наочний огляд

https://youtu.be/1fyfZpDioLg?si=agCBAlwoJxqzE9tI

зи: особливий привіт нашій ковбасній еміграціі з їх казками про «комфортний та доглянутий» НЙ
kingkongovets
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:42

  Олежан писал(а):
  Бетон писал(а):Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.


что продал и где?


1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе
vitaxa2006
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  #<1 ... 12847128481284912850>
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