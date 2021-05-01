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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12847128481284912850
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:45

  vitaxa2006 писал(а):
  Олежан писал(а):
  Бетон писал(а):Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.


что продал и где?


1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе


Чистая прибыль 35куе за 5 лет, по 7куе за год, это по $583 в месяц. На биткоине на 50куе вышло бы больше, но там страшно.
vitaxa2006
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2
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон писал(а):Купили в 05.2021 за 50


десь 11,2% річних
ну таке, як непогана (але далеко не найкраща) прибутковість в оренді
kingkongovets
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2
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:54

  kingkongovets писал(а):
Бетон писал(а):Купили в 05.2021 за 50


десь 11,2% річних
ну таке, як непогана (але далеко не найкраща) прибутковість в оренді


  vitaxa2006 писал(а):Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"

В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.

что продал и где?

1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе

Чистая прибыль 35куе за 5 лет, по 7куе за год, это по $583 в месяц. На биткоине на 50куе вышло бы больше, но там страшно.



Знаю людей 25 лет. Помочь нужно было. В какой то степени, я им должен.
Они вообще не верили, что такое бывает. Чертовски рады, что вообще нет кидка.
Купил им сегодня 2к в Н2О 69м2 за 3.65 млн, низкий этаж, вид на о.Небреж.
Сдача 1кв 27г.
После Днепра, сказали, Киев - мегаполис.
Бетон
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:59

  Бетон писал(а):Я хочу Илона Маска, Джобса у себя в стране, а не безликого дрожащего от запретов немца по имени Мохаммед, которое лидирует в мегаполисах Германии!

ты хочешь фашизм ...

чтобы ты указывал, что и кому делать, всё остальное - брызги эмоций

PS. Кстати, Бетон, как там "твоё дело" ?
Бо ты столько тогда натрындел, а сейчас почти нет подробностей ...
pesikot
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  #<1 ... 12847128481284912850
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