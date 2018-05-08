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Finance.ua: У якій валюті зберігати гроші в 2019 році
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Як зібрати свій "валютний кошик"
Українцям волею-неволею доводиться замислюватися над питанням: у чому зберігати свої гроші? Гривню тяжко назвати стабільною грошовою одиницею. Причин тому багато: інфляція, насторожене ставлення до банків, недовіра до законодавства тощо. Здебільшого, вона є валютою споживання, і лише частково - заощадження. Курси долара і євро також не завжди стабільні. Як бути? Сформувати власний "валютний кошик". Finance.ua розповість, як це зробити.
Дивися повний текст У якій валюті зберігати гроші в 2019 році
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D2
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:43
В целом согласен. Кто автор?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:26
Польские злотые для западных регионов однозначно...ликвидные и почему то недооцененные, кроме того злотый/доллар нынче укрепляется..
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Джон
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:07
Джон написав:
Польские злотые для западных регионов однозначно...ликвидные и почему то недооцененные, кроме того злотый/доллар нынче укрепляется..
Что-то не заметно укрепления. Стоит, как вкопанный. Колебания +/- 5 копеек не считаю.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:58
Gastarbaiter написав:
Что-то не заметно укрепления.
Я не совсем верно выразился не именно сейчас.. вернее сказать на протяжении пары лет.. с 2016 было что то около 4+ за доллар сейчас 3,7 /3,8... немного но главное тут стабильность злотого..3,6388 - 3,8638
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Джон
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Додано: Вів 05 лют, 2019 22:09
кто-то говорил, что если каждая домохозяйка интересуется биткоином, то из него пора выходить. Получается, если каждая домохозяка знает про сезонность, пора ожидать что тренд будет сломлен
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vetalok
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Додано: Сер 06 лют, 2019 10:53
vetalok написав:
Получается, если каждая домохозяка знает про сезонность, пора ожидать что тренд будет сломлен
Не совсем верно.. нельзя отменить время выплат по кредитам или сезонный приход валюты от агроэкспорта например .. но вот "сдвинуть" сам тренд по временной шкале в лево/право вполне реально.. кстати что сейчас и наблюдаем...но тут возможна коррекция из за политических факторов как выборы...вспомните скачек доллара под 29 из за керченского инцендента.. никто не мог предсказать. В любом случае этот год будет "богатым" как по политическим сюрпризам так и по выплатам по долгам..
PS А зимний пик сейчас срезали по моему мнению ОВГЗ... возможно и с летним нечто подобное произойдет..
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Джон
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Вів 05 лют, 2019 14:38
D2
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