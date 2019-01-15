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Наталія Кравчук: умисне доведення
до банкрутства банку...

Наталія Кравчук: умисне доведення до банкрутства банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:41

Наталія Кравчук: умисне доведення до банкрутства банку...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть «сито» перевірок та постійний нагляд за банкірами та їх діяльністю не завжди дають результат.

Дивися повний текст Наталія Кравчук: умисне доведення до банкрутства банку та інше. Злочин і кара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:41

А есть ли статистика по вступившим в силу приговорам с реальными сроками?
ZINCHENKO
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