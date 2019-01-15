Навіть «сито» перевірок та постійний нагляд за банкірами та їх діяльністю не завжди дають результат.
Дивися повний текст Наталія Кравчук: умисне доведення до банкрутства банку та інше. Злочин і кара.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:41
Наталія Кравчук: умисне доведення до банкрутства банку...
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Дивися повний текст Наталія Кравчук: умисне доведення до банкрутства банку та інше. Злочин і кара.
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:41
А есть ли статистика по вступившим в силу приговорам с реальными сроками?
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